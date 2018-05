Tumori | “Io scelgo di sapere” | al via la campagna social sul cancro all’ovaio

meteoweb.eu

: Io non capisco come faccia certa gente a stare ancora a piede libero. Porca puttana ma i tumori di tutto sto mondo… - marukosocial : Io non capisco come faccia certa gente a stare ancora a piede libero. Porca puttana ma i tumori di tutto sto mondo… - Mar_venx : RT @AlfonsoFuggetta: Io ricordo quando nel 1995 faceva i fumigi con lo scarico di un‘auto a idrogeno che doveva essere il futuro e diceva c… - NicolaMiglino : 'Tumori tiroidei avanzati, nuove strade di terapia con analisi genetica' -

(Di lunedì 7 maggio 2018) “Iodi sapere: tumore ovarico e Brca, l’informazione che ha cambiato la mia storia”. E’ lo slogan dellalanciata da Acto (Alleanza contro il tumore ovarico) in occasione della Giornata mondiale sul tumore ovarico che ogni anno accende i riflettori sulla neoplasia ginecologica a peggior prognosi e che domani viene celebrata da 130 associazioni pazienti di 50 Paesi. Un’iniziativa realizzata con il supporto incondizionato di AstraZeneca e in partnership con aBRCAdaBRA Onlus e Sigu. Il tumore ovarico è il sesto tumore più diffuso tra le donne e tra le prime 5 cause di morte per tumore tra le pazienti di età compresa tra i 50 e i 69 anni, facendo registrare ancora oggi il 60% di mortalità. In Italia circa 49.000 donne convivono con questo tumore e ogni anno si diagnosticano 5.200 nuovi casi. Iovarici di origine genetico-ereditaria ...