Tumori | al via il progetto Evolving Oncology promosso da Bayer

(Di lunedì 7 maggio 2018) Promuovere l’educazione dei clinici in tema di carcinoma del colon-retto metastatico. Questo l’obiettivo del, realizzato dae presentato oggi a Milano. “L’iniziativa – spiega Salvatore Vitale, Direttore Business Unitdi– vuole individuare, raccogliere e condividere, a beneficio della comunità scientifica, le migliori esperienze cliniche in cui modalità innovative di approccio personalizzato e l’alleanza terapeutica si siano rivelate utili”. Si parte dal dato dei nuovi casi di tumore del colon-retto in Italia. In sette anni sono aumentati del 6,5% (da 49.720 nel 2011 a 53.000 nel 2017) ma va sottolineato come siano migliorate le possibilità di sopravvivenza: oggi il 65% delle persone colpite è vivo a 5 anni dalla diagnosi. E, nel trattamento della malattia metastatica, la scoperta e l’aggiunta di nuove armi alle terapie disponibili hanno ...