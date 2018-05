Tumore ovarico | domani è la Giornata Mondiale | scoperta variante genetica che aumenta il

meteoweb.eu

(Di lunedì 7 maggio 2018) Più di 42 mila: è il numero di italiane che in questo momento convivono con undell’ovaio. Unsubdolo, di cui non si parla abbastanza; è la malattia tumorale femminile meno conosciuta, più sottostimata, ma anche la più letale: ogni anno, in tutto il mondo, colpisce 250 mila donne e ne uccide 140 mila. Solo in Italia lo scorso anno sono stati diagnosticati 5.200 nuovi casi e meno della metà delle donne colpite sopravvive (dati AIOM). Una malattia dai sintomi vaghi: la diagnosi precoce è rara e le terapie si contano sulle dita di una mano. Ilsta però uscendo dall’ombra: l’8 maggio si celebra in tutto il mondo la sestasul: per il Comitato Organizzatore Internazionale, di cui Loto Onlus fa parte, ricerca, informazione e diagnosi tempestiva sono le parole d’ordine per combattere il più pericoloso dei ...