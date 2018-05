Trump non sarà presente a inaugurazione ambasciata Usa a Gerusalemme

Trump pronto ad annunciare la decisione sull'accordo nucleare con l'Iran. Il ministro degli Esteri britannico Boris Johnson : "Non va rottamato" : Lo storico accordo sul programma nucleare dell'Iran è appeso a un filo. Donald Trump annuncia su Twitter di aver preso la decisione e che la comunicherà domani in diretta tv dalla Casa Bianca. Poche ore prima, il presidente iraniano Hassan Rohani si era detto pronto a continuare a rispettare l'intesa del 2015 anche con l'uscita degli Usa se almeno l'Europa manterrà gli impegni e fornirà adeguate garanzie alla ...

All'inaugurazione dell'ambasciata Usa a Gerusalemme Trump manda la figlia Ivanka. Lui non ci sarà : Il presidente americano Donald Trump non sarà presente All'inaugurazione dell'ambasciata statunitense a Gerusalemme in programma per il 14 maggio prossimo. A rappresentare gli Stati Uniti ci sarà però una folta delegazione guidata dal vice segretario di Stato, John Sullivan. Accanto a lui, il genero del presidente, Jared Kushner, consigliere della Casa Bianca per il Medio Oriente, la figlia Ivanka Trump e il segretario del ...

Donald Trump e Melania “separati in casa” : “I due non dormono insieme - e tra la first lady e Ivanka non corre buon sangue” : Lui si sveglia all’alba e twitta. Lei si alza più tardi e si dedica al figlio. I due, ha raccontato una fonte al Washington Post, passano pochissimo tempo insieme. Non dormono insieme, non mangiano insieme, si divertono (si divertono?) separatamente. Sono Donald Trump e la first lady Melania che, sempre stando al quotidiano statunitense, non starebbero insieme nemmeno quando si trovano nella nota residenza di vacanza. Ma Melania, ...

Russiagate - Giuliani : Trump può non adempiere a mandato Mueller : Rudolph Giuliani, ex sindaco di New York entrato nella squadra legale di Donald Trump, afferma che il presidente americano non sarebbe obbligato a presentarsi se ricevesse un mandato di comparizione ...

"Trump non è obbligato" a testimoniare sul Russiagate. Parola di avvocato : Il presidente Donald Trump non deve rispettare un eventuale mandato di comparizione del procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller. Lo afferma Rudolph Giuliani, il legale di Trump. "È il presidente degli Stati Uniti. Possiamo rivendicare gli stessi privilegi che hanno avuto gli altri presidenti", dice Giuliani. Le sue parole seguono le indiscrezioni sulla possibilità che Mueller decida di spiccare un mandato nei ...

Londra - 60° omicidio da inizio 2018. Trump all’attacco : “Non hanno armi - ma hanno i coltelli” : Dopo la scia di omicidi avvenuti a Londra, alla convention della National Rifle Association, la potente lobby delle armi americana, Trump definisce uno degli ospedali della metropoli una ‘zona di guerra’. E mentre nella capitale del Regno Unito si consuma l’ultimo omicidio, avvenuto la scorsa notte, le reazioni alle parole del presidente degli Stati Uniti non si lasciano attendere. Ma Trump non fa infuriare solo Londra, visto che alla convention ...

Trump non convince Pechino con i colloqui e prepara la linea dura : ... resasi probabilmente necessari anche perché il presidente Xi sta spingendo il suo paese sul tetto del mondo, ora più che mai.

John McCain non vuole Donald Trump al suo funerale : Il senatore dell’Arizona John McCain, storico leader del Partito Repubblicano ed ex candidato alle elezioni presidenziali del 2008, non vuole che il presidente Donald Trump partecipi al suo funerale. Un articolo del New York Times pubblicato il 5 maggio dice che le The post John McCain non vuole Donald Trump al suo funerale appeared first on Il Post.

Trump : senza frontiere non c'è Paese : 04.32 Trump torna ad attaccare le leggi che regolano l'immigrazione negli Stati Uniti: "I nostri confini e le nostre leggi sono un pasticcio", ha dichiarato intervenendo a Cleveland a un evento sulla riforma fiscale. "Se non si hanno frontiere non si ha un Paese", ha detto Il presidente Usa ha ribadito di voler di costruire un muro al confine con il Messico e ha insistito sulla necessità di garantire e rendere sicuri i confini "anche a costo ...