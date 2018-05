Tre novità per Whatsapp iPhone dopo l’aggiornamento 2 18 51 | a quando su Android?

Adobe Photoshop Express si aggiorna con la correzione della prospettiva e alTre novità : Adobe Photoshop Express si aggiorna per il sistema operativo Android alla versione 4.1.465 introducendo diverse novità fra cui la correzione della prospettiva. L'articolo Adobe Photoshop Express si aggiorna con la correzione della prospettiva e altre novità proviene da TuttoAndroid.

Gboard 7.2 beta introduce “Crea una GIF” - migliora le ricerche e alTre novità : Google ha da poche ore aggiornato la sua tastiera Gboard per Android alla versione 7.2 beta introducendo diverse novità sia funzionali che estetiche. L'articolo Gboard 7.2 beta introduce “Crea una GIF”, migliora le ricerche e altre novità proviene da TuttoAndroid.

Instagram - le Tre novità con le quali il social vuole ‘stravincere’ su tutti gli altri : Esplorare storie di dati personali. È il gioco di parole che sintetizza il cambio di rotta in atto, è il triangolo entro cui si sta riscrivendo l’egemonia social sul web. Esplorazioni, storie e dati personali ergo dunque semplicità, versatilità e sicurezza: i tre ami con cui Instagram sta prendendo per le dita milioni e milioni di utenti. Dalla possibilità di scaricare tutti i nostri dati personali nelle mani dell’azienda a quella di ...

Wall STreet resta al palo in attesa di novità dalla Fed : L'economia sana e i segnali di accelerazione dei prezzi potrebbero spingere la Federal Reserve ad alzare i tassi nel meeting di giugno e a procedere con quattro rialzi al posto dei tre messi in ...

Google Maps Beta 9.77 porta un nuovo look per i luoghi salvati e alTre novità : La Beta di Google Maps arriva alla versione 9.77 con una serie di novità grafiche e alcune piccole variazioni che potrebbero arrivare con le prossime versioni. L'articolo Google Maps Beta 9.77 porta un nuovo look per i luoghi salvati e altre novità proviene da TuttoAndroid.

Revisione auto : nuovo certificato e alTre novità a partire da maggio : Con il nuovo mese di maggio si registrano importanti novità relative alla Revisione auto ed, in particolare, per quanto riguarda …

Tutte le novità di Android Auto - Google Maps - Foto - Calendario e tante alTre app Google : Scopriamo le novità introdotte nei giorni scorsi da Google con l'aggiornamento di alcune delle sue applicazioni, tra cui Android Auto, Google Maps, App Google Calendario e molte altre. L'articolo Tutte le novità di Android Auto, Google Maps, Foto, Calendario e tante altre app Google proviene da TuttoAndroid.

Pokémon GO : catturate Zapdos menTre aspettate la quarta generazione - il PvP e tante alTre novità : tante novità quest’oggi per Pokémon GO, il gioco per smartphone che è stato in grado di battere moltissimi record e che ancora oggi […] L'articolo Pokémon GO: catturate Zapdos mentre aspettate la quarta generazione, il PvP e tante altre novità proviene da TuttoAndroid.

Una novità di Google Reply suggerisce che con Android P le notifiche poTrebbero essere ancora più smart : Disponibile da febbraio in versione beta privata, Google Reply nei giorni scorsi ha ricevuto un update con cui sono state introdotte alcune novità L'articolo Una novità di Google Reply suggerisce che con Android P le notifiche potrebbero essere ancora più smart proviene da TuttoAndroid.

DIRETTA FORMULA 1/ STreaming video SKY prove libere FP1 e FP2 : la novità tecnica - Gp Baku 2018 - : DIRETTA FORMULA 1 Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 Gp Azerbaigian 2018 Baku Streaming video e tv: tempi e classifica.

Mattarella a Fico : ho atteso Tre giorni novità - non sono emerse : Roma, 23 apr. , askanews, 'Ho atteso altri tre giorni per registrare eventuali novità pubbliche, esplicite e significative nel confronto tra i partiti. Queste novità non sono emerse'. Lo ha ...

App Google 8.0 si prepara a introdurre il Material Design 2 e alTre novità : Big G continua a lavorare sull'app Google mettendo sul tavolino varie novità più o meno interessanti. Fra le più interessanti c'è il cosiddetto Material Design 2 che mostra un'interfaccia rinnovata in vari aspetti a cui si aggiungono piccoli ritocchi a Google Lens, a Google Assistant e alla funzione di ricerca dei documenti personali ad esempio. L'articolo App Google 8.0 si prepara a introdurre il Material Design 2 e altre novità proviene da ...

Rimborsi Wind Tre Aprile 2018 : le ultime novità : Rimborsi Wind Tre Aprile 2018: le ultime novità Rimborsi Wind Tre Aprile 2018: le ultime novità novità in arrivo per l'utenza telefonica per quanto riguarda i Rimborsi Wind Tre. Da qualche giorno ...