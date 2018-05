Tragedia in mare : trovati i cadaveri di una donna e una bambina : Ennesima Tragedia tra le acque. Questa volta il mare ha inghiottito una giovanissima vita, insieme ai suoi genitori. I corpi senza vita della famigliola sono affiorati dalle acque solo molte ore dopo l'incidente. A fare la tragica scoperta sono stati gli ufficiali della Guardia di Finanza, impegnati in un servizio di controllo del territorio nella zona marina a largo di Terracina (Latina), sul litorale Pontino. Le generalità delle tre vittime ...

