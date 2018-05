Tra i grandi campioni del Made in Italy selezionati da una ricerca di ItalyPost anche le

La piadina romagnola debutta a Cibus Tra grandi chef : Numerosi gli appuntamenti in fiera con i buyer italiani e stranieri che intravvedono le grandi potenzialità di consumo della piadina, un tempo pane povero, oggi ambasciatrice della Romagna nel mondo. ...

Al via dal 28 giugno a Lugano il Festival LongLake - Tra i più grandi open air urbani della Svizzera : in programma dal 28 giugno al 1° agosto l'ottava edizione del LongLake Festival , un intero mese di eventi tra musica, letteratura, incontri, animazioni, teatro, danza, cinema, spettacoli per bambini e installazioni di arte urbana che invaderanno le vie, le piazze e i parchi pubblici dando vita ad un intenso incontro tra artisti e pubblico. Articolato in diversi Festival ...

Varese - grandine e frane nel Verbano/ Video - 30cm di ghiaccio : sTrade paralizzate e spazzaneve fuori a maggio : grandine nel Varesotto, pompieri al lavoro per sopperire ai 30 centimetri di ghiaccio che si sono formati. Diverse automobili rimangono bloccate e si crea un grandissimo caos.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 11:55:00 GMT)

Sembra inverno - grandinata record a Varese. 30 centimetri di ghiaccio sul manto sTradale - auto inTrappolate e vigili al lavoro : Come se fosse inverno: nella notte a Cremenaga, nel Varesotto, una straordinaria grandinata ha coperto il manto stradale della strada provinciale 61 con 30 centimetri di ghiaccio. Decine gli automobilisti rimasti intrappolati. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco del distaccamento di Luino che, con alcuni mezzi dotati di lame per la neve, stanno cercando di ripristinare la viabilità. In tutta la zona dell’alto Verbano i vigili del fuoco ...

TV - RAI1 : “Paesi Che Vai”arriva a Cremona - sulle Tracce dei grandi maestri liutai : Domenica 6 maggio, alle 9.40 su Rai 1, Paesi Che Vai… arriva a Cremona, sulle tracce dei grandi maestri liutai che l’hanno resa la capitale mondiale della musica. Un primato non sfuggito all’UNESCO, che ha infatti riconosciuto l’antica arte della costruzione del violino come “patrimonio immateriale dell’umanità”. Immersa nel cuore della Pianura Padana e avvolta in un paesaggio evocativo e misterioso, Cremona sorge sulla riva sinistra del ...

Carpi - ecco la Festa del Racconto Grandi firme Tra la gente : Dal 23 maggio la 13esima edizione. 75 autori e 60 eventi. Il corpo tema centrale Tra gli ospiti Daria Bignardi, Michele Serra, Paolo Mieli e Beppe Severgnini

Rimosso tumore ovarico grande quanto una persona - “Tra i più grandi mai rimossi al mondo” : Ad una 38enne del Connecticut (Stati Uniti) è stato Rimosso un tumore ovarico grande come una persona (60 kg per 90 cm di diametro): la donna ora sta bene ed è tornata a lavoro. Ci sono volute 5 ore di intervento chirurgico e un équipe di 12 specialisti per eliminare la massa tumorale, che si è rivelata benigna. I medici del Danbury Hospital non potevano credere ai loro occhi quando hanno eseguito una Tac alla paziente: “Potevamo ...

Grandi edifici in legno - accordo Tra FederlegnoArredo e Banco Bpm : Sviluppare la diffusione di edifici di qualità a più piani in legno , nuova frontiera della bioedilizia : è questo l'obbiettivo dell'intesa tra FederlegnoArredo e Banco BPM per mettere a disposizione ...

In 'RiTratti di donne da vecchie' Luisa Ricaldone affronta uno dei più grandi tabù del nostro tempo - l'invecchiamento delle donne : Controllare la morte, conservare i corpi nell'attesa che la scienza scopra i rimedi per curarne le malattie e farli tornare in vita, è un mito che nella narrativa contemporanea ha ritrovato slancio o ...

Dopo Sarri il Napoli prenderà uno Tra questi grandi nomi come nuovo allenatore? : Il trentacinquesimo turno del campionato di Serie A ha detto veramente molto su quello che potrebbe essere il verdetto finale di questa entusiasmante stagione. Il Napoli di Maurizio Sarri infatti, per arrivare alla vittoria dello scudetto, dovrà sperare in una serie di combinazioni positive che ad oggi difficilmente sembra potrebbero concretizzarsi. Nel frattempo, proprio per questo motivo, si continua a pensare anche al futuro e a cercare di ...

Come usare WeTransfer per Trasferire file grandi e pesanti : Come usare WeTransfer al meglio non solo per andare a trasferire file pesanti, ma anche per sfruttare una serie di funzionalità meno note, ma altrettanto utili? Uno dei co-fondatori del servizio nato nel 2008 nei Paesi Bassi, Bas Beerens, aveva avuto l’idea dopo l’ennesima frustrazione per la difficoltà di spedire file molto di grandi dimensioni. Attualmente, vengono spediti circa un miliardo di file al mese da 195 paesi al ...