Torino | uccide una donna e poi si spara L’uomo è in gravi condizioni

Torino - dramma in un parcheggio : uomo uccide una donna e tenta il suicidio : Torino, dramma in un parcheggio: uomo uccide una donna e tenta il suicidio La tragedia a Rivoli, in un parcheggio di via Alpignano. Si tratterebbe, stando alle prime informazioni trapelate, di una coppia separata.Continua a leggere La tragedia a Rivoli, in un parcheggio di via Alpignano. Si tratterebbe, stando alle prime informazioni trapelate, di una […]

Torino - spara e uccide la ex in un parcheggio poi tenta suicidio : Torino, spara e uccide la ex in un parcheggio poi tenta suicidio È successo a Rivoli. L'uomo è in gravi condizioni. Secondo le prime informazioni, la coppia si era separata Parole chiave: rivoli ...

Torino - dramma in un parcheggio : uomo uccide una donna e tenta il suicidio : La tragedia a Rivoli, in un parcheggio di via Alpignano. Si tratterebbe, stando alle prime informazioni trapelate, di una coppia separata.Continua a leggere

Torino - travolge e uccide un uomo : arrestato per omicidio stradale : Travolto da un'auto mentre attraversava la strada e trascinato per una cinquantina di metri e infine sbalzato sulla corsia opposta: un giovane di 28 anni è morto all'alba di oggi a Torino, in corso ...

Torino - ubriaco investe e uccide 28enne : 11.17 Un 28enne di origine rumena è stato investito da un'auto, mentre attraversava una strada di Torino. E' avvenuto stamane in corso Regina Margherita, poco prima del sottopasso di corso Principe Oddone. Il giovane, trascinato per una cinquantina di metri e poi sbalzato sulla corsia opposta, è deceduto. Il conducente dell'auto, 26 anni, anche lui originario della Romania, è stato arrestato per omicidio stradale: aveva un tasso alcolemico di ...

Torino - dodicenne si uccide con la fibbia dello zaino : Un laccio legato al collo, nel letto della sua stanza. Un ragazzino di 12 anni è stato trovato in fin di vita dai genitori: soccorso da un’equipe del 118, chiamata dalla famiglia, è morto poco dopo il ricovero all’ospedale Maria Vittoria; la scorsa notte, quando l’ambulanza è arrivata in ospedale il ragazzino, intubato, era in arresto cardiaco. Pur...

Torino - spara a salve contro i carabinieri e scappa : “Volevo farmi uccidere da loro” : Un trentenne residente nel Torinese la scorsa notte ha sparato più volte a salve contro i carabinieri con l'intento di farli rispondere al fuoco e farsi ammazzare. In auto aveva un biglietto in cui chiedeva scusa ai militari per il suo comportamento.Continua a leggere

Torino : anziano uccide la moglie gravemente malata di Alzheimer poi si suicida : Norberto Ranaudo, 80 anni, ha sparato alla moglie Luciana Savonitto, 77, poi si è tolto la vita.Continua a leggere

Torino. Norberto Ranauro uccide Luciana Savonitto poi si suicida : Dramma familiare a Torino. Norberto Ranauro ha sparato alla moglie Luciana Savonitto e poi si è ucciso con la stessa pistola. E’

Torino - spara alla moglie e si uccide : 0.21 Un pensionato 70enne ha sparato alla moglie e poi si è ucciso con la stessa arma.L'omicidio-suicidio in un condominio alla periferia nord-est di Torino. Le vittime sono Norberto Ranauro e Luciana Savonitto. Sul posto sono intervenuti Volanti e Squadra Mobile della Questura di Torino. Nella casa della coppia è stata trovata una lettera nella quale l'uomo ha spiegato di non riuscire più a sopportare il dolore e le difficoltà della vita ...

Choc alla stazione di Torino Porta Susa : treno uccide ragazza di 15 anni : Una tragica fatalità. Lo zaino si è impigliato al convoglio ed è stata trascinata dal treno. E’ morta così una

RIVOLI - UCCIDE LA MADRE DI 101 ANNI E SI SUICIDA/ Torino - l'uomo aveva un cancro : gesto premeditato : UCCIDE la MADRE e si SUICIDA. Uomo malato di cancro ha sparato alla donna di 101 ANNI: "Ho un tumore incurabile". Episodio avvenuto in provincia di Torino questa mattina(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 08:15:00 GMT)

Torino - 77enne malato di cancro uccide la madre 101enne - poi si suicida. “Morirò - non posso lasciarla da sola” : Ezio Panataro, 77 anni, aveva scoperto di avere un cancro al pancreas che gli lasciava poco da vivere. L’uomo ha così deciso di impugnare la sua pistola, regolarmente detenuta, e uccidere prima la madre di 101 anni, residente a Rivoli nella cintura Ovest di Torino, e poi rivolgerla verso se stesso. Non si tratta di un raptus, ma di un gesto premeditato, perché prima di sparare ha chiamato il 112. Quando i carabinieri sono arrivati ...

Rivoli - uccide la madre di 101 anni e si suicida/ Torino - il figlio aveva un tumore : "Ha deciso tutto da solo" : uccide la madre e si suicida. Uomo malato di cancro ha sparato alla donna di 101 anni: "Ho un tumore incurabile". Episodio avvenuto in provincia di Torino questa mattina(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 17:31:00 GMT)