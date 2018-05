: Torino, spara e uccide la ex in un parcheggio poi tenta suicidio - SkyTG24 : Torino, spara e uccide la ex in un parcheggio poi tenta suicidio - SkyTG24 : #UltimOra Spara e uccide la ex in un parcheggio a #Torino. Poi tenta il suicidio #canale50 - partnerdigitale : Torino, uccide la ex e tenta suicidio 20.45 Un pensionato 75enne ha sparato alla ex moglie di 75 anni uccidendola,… -

Un pensionato 75enne ha sparato alla ex moglie di 75 annindola, poi hato di suicidarsi sparandosi alla testa con la stessa arma, una pistola regolarmente detenuta. La tragedia a Rivoli, alle porte di, in un parcheggio. L'uomo è stato trasportato in elisoccorso al Cto dove è ricoverato in fin di vita. Non sono ancora noti i motivi del gesto. Non risultano denunce della donna in merito a precedenti violenze dell'ex marito nei suoi confronti.(Di lunedì 7 maggio 2018)