Torino | spara e uccide la ex in un parcheggio poi tenta suicidio

Torino - uccide una donna e poi si spara. L’uomo è in gravi condizioni : Ha ucciso una donna a colpi di pistola e poi ha tentato di suicidarsi. È successo a Rivoli, un comune a meno di 20 chilometri da Torino, in un parcheggio di via Alpignano. L’uomo è stato soccorso dai medici del 118 ed è in gravi condizioni. Secondo quanto riportato da La Stampa, si tratta di un pensionato di 75 anni che ha sparato contro l’ex moglie, sua coetanea. Ancora ignote le cause del gesto. Alcuni testimoni, come ...

Torino - sparatoria all'ufficio postale/ Ultime notizie - rapinatore ferito dal vigilante : è un vigile del fuoco : Torino, sparatoria all'ufficio postale di piazza Eugenio Montale, Vallette: Ultime notizie, vigile del fuoco 32enne assalta portavalori, ferito dal vigilante.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 15:47:00 GMT)

Sparatoria a Torino : Sparatoria a Torino. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un uomo avrebbe tentato di mettere a segno una rapina al furgone della società 'All System' vicino all'ufficio di piazza Montale nel ...

Torino - spara a salve contro i carabinieri e scappa : “Volevo farmi uccidere da loro” : Un trentenne residente nel Torinese la scorsa notte ha sparato più volte a salve contro i carabinieri con l'intento di farli rispondere al fuoco e farsi ammazzare. In auto aveva un biglietto in cui chiedeva scusa ai militari per il suo comportamento.Continua a leggere

Torino - pensionato spara a moglie malata di Alzheimer e si suicida - : A compiere l'omicidio-suicidio, la sera del 5 aprile, è stato un 70enne. L'uomo non sopportava più le sofferenze della coniuge, come ha scritto lui stesso in una lettera d'addio

Torino : spara a uno spacciatore che tentava di vendergli la cocaina Video : Quando l'insistenza di uno #spacciatore per vendere la sua merce va oltre ogni limite, l'ipotetico cliente può perdere la pazienza in svariati modi: parolacce, minacce di denuncia, una chiamata ai carabinieri, ma quando lo spacciatore incontra persone che veramente la pazienza non sanno cos'è si ritrovano stesi per terra con una pallottola nella gamba. Davide Lorenzetti è stato soprannominato 'il giustiziere' dopo aver sparato all'insistente ...

Torino - spara alla gamba di uno spacciatore senegalese : arrestato il sospettato : Si chiama Davide Lorenzetti , il 35enne di Venaria , Provincia di Torino , accusato di aver gambizzato un senegalese lo scorso 22 febbraio. Il ragazzo, tatuatore di professione, è stato arrestato ...