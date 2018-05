Torino | Cairo | Diritti tv? Situazione ingarbugliata In Lega bene solo l' arrivo di

Torino - Cairo : "Diritti tv? Situazione ingarbugliata. In Lega fatti passi indietro" : Mi sembra una Situazione ancora un po' ingarbugliata - ha detto il patron granata a 'Radio anch'io sport' - Noi abbiamo un contratto nella pienezza della sua conclusione con Mediapro alla quale la ...

Calciomercato Torino - Cairo svela le strategie per la prossima stagione : Il Torino ha fermato il Napoli nel match della 36^ giornata del campionato di Serie A, 2-2 che permette ai granata di concludere al meglio la stagione, adesso altre due partite con l’obiettivo di conquistare altri risultati positivi. Il presidente Cairo parla del futuro del club ed in un’intervista a Radio Anch’io Sport su Radio Rai Uno dà indicazioni: “Spintarella alla Juventus? Ieri era un epilogo già scontato. Il ...

Calciomercato Torino - il sostituto di Belotti è pazzesco : Cairo scatenato : Calciomercato Torino – Stagione altalenante per il Torino, la squadra di Walter Mazzarri si prepara per le ultime giornate in Serie A con l’intenzione di concludere nel miglior modo possibile il campionato. Nel frattempo il presidente Cairo pensa alla prossima stagione, in particolar modo al mercato. Si pensa all’addio di Belotti con l’arrivo di un sostituto all’altezza. Si è parlato nelle scorse ore di un contatto ...

Calciomercato Torino - il presidente Cairo annuncia il futuro di Sirigu : Calciomercato Torino – Il Torino è reduce dalla sconfitta nella gara di campionato contro la Lazio, il club granata pensa alla prossima stagione con l’obiettivo di essere protagonista sul mercato e non commettere gli ultimi errori. Un pilastro della squadra sarà il portiere Sirigu, protagonista assoluto della stagione del Torino. Ecco le importanti indicazioni da parte del presidente Cairo, ecco le dichiarazione riportate a Sky ...

Calciomercato Torino : Belotti-Milan impossibile - Cairo non lo vende - : Credo di sapere quanta voglia di spaccare il mondo abbia in corpo dopo una stagione così altalenante. Ripartiremo da lui, da Sirigu, N'Koulou, Iago Falque, Moretti, Ljajic, Edera, Bonifazi, Baselli, ...

Torino - Cairo allo scoperto : “lascio il club? Ecco la verità” : Il Torino è concentrato sulle ultime partite del campionato di Serie A ma si pensa anche al futuro, interessanti dichiarazioni da parte del numero uno granata sul futuro del club: “Non ho alcuna intenzione di quotarlo in borsa, anche se il Torino ha avuto dei buoni risultati anche economici in questi ultimi 5 anni, in cui si sono recuperate perdite del passato. Non è una cosa a cui ho mai pensato. Non è una cosa della Cairo Communication ...

RFI - linea Torino - San Giuseppe di Cairo : svio treno regionale per gru privata esterna sui binari : Per la presenza sui binari di una gru privata esterna alla ferrovia, il locomotore e due carrozze di un treno regionale sono stati urtati durante il transito. Lo fa sapere RFI che spiega come a causa ...

Cairo : "Il Torino non va in Borsa. E non lo vendo" : "Non ho alcuna intenzione di quotarlo in borsa, anche se il Torino ha avuto dei buoni risultati anche economici in questi ultimi 5 anni, in cui si sono recuperate perdite del passato. Non è una cosa a ...

Cairo : 'Nessuna intenzione di vendere il Torino' : TORINO - ' Non ho alcuna intenzione di quotarlo, anche se il Torino ha avuto dei buoni risultati anche economici in questi ultimi 5 anni, in cui si sono recuperate perdite del passato. Non è una cosa ...

Cairo : «Non ho nessuna intenzione di quotare il Torino» : Il presidente del club granata, durante un'assemblea della Cairo Communication, ha risposto a chi gli ha chiesto della possibilità di quotare il Torino in Borsa. L'articolo Cairo: «Non ho nessuna intenzione di quotare il Torino» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato Torino - importanti annunci da parte del presidente Cairo : Calciomercato Torino – Si sta per concludere una stagione che può essere considerata deludente per il Torino, il pensiero del presidente Cairo è rivolto al prossimo campionato con l’obiettivo di non commettere errori. A ‘TuttoSport’ il numero uno granata ha svelato le sue intenzioni, sopratutto in merito al Gallo Belotti: “La sua posizione contrattuale è chiara: se si presenta un club estero e mette 100 milioni sul ...

Torino - Cairo fa i nomi : 'ecco i calciatori dai quali ripartiremo l'anno prossimo! E su Belotti...' : Piuttosto credo di sapere quanta voglia di spaccare il mondo abbia in corpo dopo una stagione così altalenante. ripartiremo da lui, da Sirigu, N'Koulou, Iago Falque, Moretti, Ljajic, Edera, Bonifazi, ...

Calciomercato Torino - Cairo trattiene il Gallo Belotti : Il presidente del Torino, Urbano Cairo, è tornato a parlare del Gallo Belotti, bomber granata con le polveri bagnate. Le ultimissime notizie

Torino - Cairo stoccata al Milan : “Vogliamo tenere Belotti” : Torino, Cairo- Il presidente del Torino sventa sul nascere l’interesse del Milan per Andrea Belotti. Urbano Cairo ha così dichiarato ai microfoni di “Gr Parlamento”. “VOGLIAMO tenere BELOTTI” “L’obiettivo è ricominciare con una squadra fatta insieme a Mazzarri che ci consenta di fare un bel campionato e puntare in alto. Il futuro di Belotti? L’obiettivo […] L'articolo Torino, Cairo stoccata ...