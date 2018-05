Torino | Appendino nega rimpasto giunta

Roma - figlia di due papà registrata all'anagrafe/ Raggi come Appendino a Torino : "È una svolta" : Roma, figlia di due papà registrata all'anagrafe: anche il comune guidato da Virginia Raggi segue la linea tracciata da Chiara Appendino a Torino. Svolta per le famiglie arcobaleno.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 14:02:00 GMT)

La sindaca di Torino - Chiara Appendino - ha registrato all’anagrafe tre bambini come figli di altrettante coppie omogenitoriali : La sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha registrato all’anagrafe della città un bambino nato in Italia come figlio di una coppia omogenitoriale, costituita da due donne. È la prima volta che in Italia un sindaco decide direttamente per una registrazione di The post La sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha registrato all’anagrafe tre bambini come figli di altrettante coppie omogenitoriali appeared first on Il Post.

Torino - Appendino registra all’anagrafe il bimbo con due mamme. La coppia : “Abbiamo scritto la storia” : «Il nostro Niccoló Pietro èil primo bimbo d’Italia con due mamme nato e riconosciuto in Italia fin dalla nascita, abbiamo scritto la storia»: Chiara Foglietta e la compagna Micaela Ghisleni sono raggianti all’uscita dal Comune dove la sindaca Chiara Appendino si è presa direttamente la responsabilità della registrazione. ...

La promessa della sindaca di Torino Appendino : “Registreremo i figli delle coppie gay” : La sindaca di Torino Chiara Appendino annuncia che farà di tutto, anche "forzando la mano", per permettere alle coppie omosessuali di registrare i propri figli all'anagrafe.Continua a leggere

