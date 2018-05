Theseus | Spica ed EnVision | ecco la terna Esa

meteoweb.eu

(Di lunedì 7 maggio 2018) Come di consueto, alla fine sono rimaste in tre. Ed è in questa rosa che, nell’arco di quattro anni, verrà scelta quella destinata a diventare la quinta missione scientifica di taglia M del programma Cosmic Vision dell’Agenzia spaziale europea (Esa), con lancio previsto nel 2032. L’annuncio è stato reso ufficiale oggi, e le tre sopravvissute alla dura selezione – le proposte erano in tutto 25 – si chiamano. Tutt’e tre le finaliste, ha sottolineato il direttore del programma scientifico Esa Günther Hasinger, hanno un alto valore scientifico e tutte le carte in regola per garantire all’Europa di mantenere la propria expertise nei campi, rispettivamente, delle scienze planetarie, dell’astrofisica e della cosmologia. Andiamo dunque a conoscerle un po’ più da vicino con l’aiuto di alcuni dei loro protagonisti. Raccogliendo l’eredità di Venus Express,– che ...