The Resident rinnovato per la 2ª stagione | Fox conferma il successo del suo medical drama

La presidente Damiano alla serata finale della manifestazione benefica "Enjoy The present-Goditi il presente" : ... per aver organizzato anche quest'anno questa importante e lodevole manifestazione che mette insieme i valori profondi dello sport e della solidarietà, una delle formule vincenti per sostenere i più ...

Il presidente di Save The Children si dimette - coprì un dirigente molesto : Le molestie nel mondo delle ong mietono un’altra vittima illustre, dopo le dimissioni della numero 2 di Oxfam Penny Lawrence. Ora è il turno di Alan Parker, presidente di Save the Children, che ha deciso di porre fine in anticipo al proprio mandato, che sarebbe scaduto a fine 2018. Una decisione dovuta alle pressioni esercitate nelle ultime settimane da più fronti, anche interni all’ong, in seguito al report reso pubblico dalla Bbc in cui ...

Roma - James Pallotta/ Il presidente incontra Virginia Raggi e dona 230mila euro per la fontana del PanTheon : James Pallotta: “Mai vista una Roma così dominante”, video: il presidente si tuffa nella fontana di Piazza del Popolo. Davvero in estasi il numero uno della compagine giallorossa(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 16:34:00 GMT)

Vicepresidente BeThesda : "Non abbiamo ancora finito con Prey" : Nelle scorse settimane si sono moltiplicati i rumor a riguardo di un possibile DLC di Prey il cui annuncio sarebbe stato imminente. Bethesda e Arkane Studios avevano infatti disseminato all'interno dei loro profili social tantissimi indizi, ma col passare dei giorni la campagna di teasing si è raffreddata e al momento questa attesa espansione rimane ancora un grande punto di domanda.Come riporta Gaming Bolt il Vicepresidente di Bethesda, Pete ...

Residence of Evil : The Game è il nuovo titolo gratuito per PC di MoonGlint ispirato a Resident Evil : Come segnala DSOGaming, MoonGlint ha annunciato un nuovo gioco per PC gratuito basato su Unreal Engine 4 fortemente ispirato ai classici giochi Resident Evil, Residence of Evil: The Game. Per celebrare questo annuncio, il team ha anche rilasciato i primi screenshot che potete vedere qui sotto.Residence of Evil: The Game è un gioco in terza persona che utilizza angoli di ripresa fissi come i primi giochi di Resident Evil. MoonGlint afferma che il ...

USA : autorità accusano di frode per presidentessa di Theranos : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Neil Druckmann - creative director di The Last of Us - è stato promosso vice presidente di Naughty Dog : Neil Druckmann è stato promosso vice presidente di Naughty Dog, la notizia arriva da IGN.Druckmann era il creative director di The Last Of Us part 2 e continuerà ad esserlo, ma ora assume anche un nuovo ruolo all'interno dello studio, un ruolo decisamente di rilievo.La promozione, riporta il direttore dello studio sul blog di Naughty Dog, arriverebbe in riconoscimento del suo ruolo ampliato, contribuendo a decisioni critiche a livello dello ...

Neil Druckmann è vice-presidente Naughty Dog - The Last of Us Part 2 aggiorna lo staff : Tra l'uscita dell'ottimo Uncharted L'Eredità Perduta e lo sviluppo dell'attesissimo The Last of Us Part 2, Naughty Dog ha in serbo tanti cambiamenti e novità per il suo staff, in Particolare qualche importante "cambio di poltrona" all'interno della compagnia che lascia presupporre novità per il futuro. In sostanza, il presidente di Naughty Dog Evan Wells ha annunciato sul blog della compagnia che adesso Neil Druckmann - il designer dietro ...

The Resident - lo sguardo disincantato sulla sanità americana : “Gli errori medici sono la terza causa di morte negli Stati Uniti, dopo il cancro e le patologie cardiache, ma nessuno affronta l’argomento”. Sembra proprio che The Resident, nuova serie tv in onda ogni lunedì in prima serata su FoxLife, prenda spunto dalle parole pronunciate da una delle sue protagoniste, l’infermiera Nic (Emily VanCamp), colonna portante del Chastain Park Memorial di Atlanta. Il medical drama prodotto da Antoine Fuqua ...

Cast e personaggi di The Resident : Matt Czuchry ed Emily VanCamp tra malasanità e drammi : L'altro volto di Grey's Anatomy raccontato da Cast e personaggi di The Resident al via oggi, 5 marzo, su FoxLife con la première di stagione. Il nuovo medical drama con Matt Czuchry (di Una Mamma per Amica) ed Emily VanCamp (Revenge) alzerà il velo su questioni spinose che spesso e volentieri non sono state al centro di un altro importante e iconico show, Grey’s Anatomy. Per alcuni addetti ai lavori la serie di Shonda Rhimes e The Resident ...

The Resident : un nuovo medical drama debutta su Fox Life subito dopo Grey’s Anatomy. Si critica la sanità americana : The Resident - Emily VanCamp Il lunedì è il giorno del medical drama per Fox Life, da quando ci ha messo le tende in prime time Grey’s Anatomy. Oggi il Grey Sloan Memorial Hospital riapre dopo il periodo di “ferie” ma anche un altro ospedale apre i battenti per raccontare le storie dei pazienti e quelle di medici ed infermieri: si tratta del Chastain Park Memorial Hospital di Atlanta, campo di battaglia della serie The ...