THE KILLER-RITRATTO DI UN ASSASSINO Su Cielo il film con Owen Wilson oggi | 7 maggio

Raimondo Cataldo ai Knock Out di THE Voice lancia l’asta del microfono ma convince il “killer Al Bano” (video) : Nel secondo quartetto che si è esibito per il team di Al Bano, a spuntarla è stato Raimondo Cataldo ai Knock Out di The Voice 2018, in onda su Rai2 il 26 aprile. Al Bano ha chiesto a tutti i suoi concorrenti di giocare bene la carta dell'adrenalina nelle esibizioni sul palco: "Questo momento rappresenta per loro un passo verso il futuro: a me sta il peso della scelta" ha commentato il cantautore durante la preparazione dei brani. Ad Angela ...