Thanos arriva in Fortnite | uscita e dettagli evento crossover con Avengers Infinity War

optimaitalia

: Thanos arriva in #Fortnite: uscita e dettagli evento crossover con #AvengersInfinityWar - OptiMagazine : Thanos arriva in #Fortnite: uscita e dettagli evento crossover con #AvengersInfinityWar - spaziogames : Parte domani! - milkovbjtch : ODDIO ODDIO sono tipo Spider-girl(?) adottata da Cap che non ha detto a nessuno della mia esistenza per proteggermi… -

(Di lunedì 7 maggio 2018) Epic Games ha lanciato finalmente una vera bomba su. Tramite un'immagine su Twitter e la semplice scritta “La battaglia comincia domani...” ha annunciato una tempo limitato conWar. Ecco cosa ci possiamo aspettare.inA partire da domani 8 maggio, non sappiamo ancora a che ora,apparirà in. Secondo Entertainment Weekly, questosarà comunque in Battle Royale con 100 giocatori che combattono perre in prima posizione, solo che ora ci sarà in gioco...il Guanto dell'Infinito! Chi lo troverà sulla mappa potrà trasformarsi addirittura in. Non sappiamo quali poteri saranno conferiti ma probabilmente proprio quello a cui state pensando se avete visto il film. Attualmente quindi si sa molto poco, dato che Epic Games non ha fatto altro che condividere una immagine. Non si sa se ci saranno ...