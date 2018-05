TEST INVALSI SECONDA SUPERIORE 2018 Italiano e matematica | come funziona | da oggi prove

Anche Invalsi ammette che il TEST non serve a nulla. Ma ormai i buoi sono scappati : Questa settimana 561mila 770 studenti della scuola primaria saranno sottoposti alle prove di italiano e matematica del test Invalsi. Sull’Invalsi abbiamo già detto e scritto tutti e di tutto ma quest’anno una novità importante c’è. E non di poco conto ma da rullo di tamburi. Ad alzare le mani, a rassegnarsi, ad ammettere che il sistema di valutazione adottato serve a poco o a nulla è lo stesso Invalsi. Non ci crederete ma è così. L’istituto ...

Sciopero scuola maggio 2018 : proTESTa docenti contro le prove Invalsi : Il mese di maggio ha già visto andare in scena alcuni scioperi. Una serie di agitazioni sindacali saranno attese nel corso delle prossime settimane, tra cui non mancheranno stop nei trasporti pubblici. Un altro dei settori coinvolti dalle proteste è quello scolastico. Dopo i 2 giorni di mobilitazione da parte di docenti e personale ATA ad inizio mese, tra poco avremo un altro Sciopero, che metterà a rischio lo svolgimento delle lezioni. A ...

Prove Invalsi 2018 - rete in tilt per il TEST d'inglese. "Poi tutto risolto" : Rallentamenti per troppo traffico sul sito da cui scaricare i file audio per l'esame dei bambini di quinta elementare. Il 9 maggio sarà la volta di italiano e l'11 di matematica.

Prove Invalsi 2018 - domani tocca alle elementari. Si parte dal TEST d'inglese : A cimentarsi i bimbi di quinta. Il 9 maggio sarà la volta di italiano e l'11 di matematica. Ma al contrario di medie e superiori il test non sarà al computer

Estintori svuotati sul pavimento : studenti a casa nel giorno dei TEST Invalsi : OSTUNI - Niente test Invalsi stamani per gli studenti del liceo scientifico Ludovico Pepe situato in via Don Tommaso Stile, a Ostuni. I ragazzi stamani , 27 aprile, sono dovuti rientrare a casa senza ...