Terremoto Ischia | la Regione Campania ai Comuni | velocizzare le verifiche

(Di lunedì 7 maggio 2018) In merito alverificatosi lo scorso agosto ad, la“sollecita idell’isola al’attività propria di verifica e controllo, al fine di poter ristorare nel più breve tempo possibile le strutture alberghiere interessate, che hanno sostenuto uno sforzo enorme nel dopo-sisma e a cui, anche per questo, va il ringraziamento per la disponibilità e la pazienza dimostrata“. “Per le strutture alberghiere che ospitano la popolazione colpita dall’evento sismico, la condizione necessaria per il ristoro della spesa sostenuta è la verifica e il controllo da parte dei, e quindi le certificazioni che riguardano la condizione dell’ospite, quale soggetto dimorante stabilmente neiinteressati, la cui abitazione sia stata resa inagibile dall’evento. Finora sono state trasferite risorse, in anticipazione, per circa un milione di ...