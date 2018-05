Terremoto 6 9 alle Hawaii durante eruzione Kilauea | migliaia di persone evacuate

Eruzione del vulcano Kilauea provoca Terremoto alle Hawaii : Una scossa di terremoto di magnitudo 6,9 è stata registrata a Big Island, nelle Hawaii. Si tratta della scossa più forte mai registrata nell'arcipelago dal 1975 ad oggi. Negli ultimi giorni nell'isola si sono verificate oltre 100 scosse; uno sciame sismico collegato con l'Eruzione del vulcano Kilauea - uno dei più grandi del mondo - che ha costretto le autorità ad ordinare l'evacuazione di 1700 abitanti. Per il momento non si hanno notizie di ...

Terremoto Friuli : “Il primo pensiero alle famiglie delle vittime” : “Alla vigilia del 6 maggio il primo pensiero va a tutte le famiglie che persero i loro cari in quelle terribili scosse del ’76. Quelle ferite non sono rimarginabili. Il secondo pensiero va alla vocazione a ricostruire, all’immagine delle maniche rimboccate da subito per risorgere”. Cosi’ il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga alla vigilia del quarantaduesimo anniversario del Terremoto del Friuli.-- “Provengono da cio’ che ...

Eruzione del vulcano e Terremoto. Apocalisse alle Hawaii : Il governatore David Ige ha detto che i residenti sono stati alloggiati nei centri della comunità fino a quando il pericolo di Kilauea, uno dei vulcani più attivi del mondo, sarà passato e ha firmato ...

Terremoto 6.9 alle Hawaii durante eruzione Kilauea : Una scossa di Terremoto del 6.9, la più forte mai registrata dal 1975 ad oggi, ha scosso oggi Big Island, nelle Hawaii, dove da giorni si susseguono sismi di ingente entità collegati all'eruzione del ...

Si risveglia il vulcano Kilauea Terremoto alle Isole Hawaii : L'eruzione del vulcano Kilauea ha provocato un violento Terremoto magnitudo 6.9. Lo ha reso noto il Servizio geologico statunitense, escludendo il rischio tsunami. Il sisma si è verificato a circa 15 ...

Scossa di Terremoto nella notte in Valle Varaita : epicentro a Frassino : Lieve Scossa di terremoto nella notte di oggi , 30 aprile, in provincia di Cuneo: il sisma è stato registrato alle ore 1:09 in Valle Varaita. Magnitudo 1.7 e profondo 13 km, ha avuto come epicentro ...

Terremoto in Molise e Puglia. Panico e fuga dalle case : In quella zona sono abituati a ben altre scosse. Anche per questo il Terremoto che ieri è stato avvertito in Molise, ha provocando sì qualche apprensione, ma nulla a che fare col Panico. A sentire la ...

Terremoto in Molise - sindaco di Palata : “Scossa forte - gente fuggita dalle case” : “Io con altri amministratori ero al centro del Paese, in piazza, la scossa si è avvertita abbastanza forte, la gente è scappata fuori dalla case, adesso il panico è passato e molti sono rientrati. Ho allertato i vigili che stanno controllando con i tecnici le condizioni di tutta la cittadinanza“: lo ha dichiarato Michele Berchicci, sindaco di Palata, in provincia di Campobasso, uno dei comuni vicini all’epicentro della scossa ...

Terremoto - forte scossa in Molise : persone in lacrime - fuga dalle case. Gli esperti : "Arriveranno le repliche" Il sindaco di Termoli : "E' stata sussultoria" : Torna la paura. forte scossa di Terremoto in Molise, a Termoli e su tutta la costa. Testimoni a San Giacomo degli Schiavoni sono in lacrime e sono tutti scappati di casa. La scossa è stata...

