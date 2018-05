Tentano colpo ad un bancomat | sparatoria tra banditi e carabinieri al centro di Pianella

abruzzo24ore.tv

: Segnati questa: #Vimodrone: ladri funamboli tentano colpo nella gioielleria, presi - reteit_ : Segnati questa: #Vimodrone: ladri funamboli tentano colpo nella gioielleria, presi - NelloAvellani : RT @newstown_aq: Tentano colpo a bancomat, sparatoria tra banditi e carabinieri. Ferito componente della banda, 5 arresti nel Chietino http… - newstown_aq : Tentano colpo a bancomat, sparatoria tra banditi e carabinieri. Ferito componente della banda, 5 arresti nel Chieti… -

(Di lunedì 7 maggio 2018) Chieti -nella notte a Piane d'Archi in Val Sangro (Chieti) tra ie i componenti di una banda pugliese. Arrestati 5 malviventi, di cui uno ferito alla gamba e non in pericolo di vita, gli uomini dell'Arma hanno sventato ilaldelle poste già carico di esplosivo, ma non esploso. Dopo la fuga isono stati inseguiti e bloccati a bordo di un'auto nelle campagne circostanti. "L'eccezionale operazione che la scorsa notte ha portato alla cattura di 5 malviventi è la dimostrazione, semmai ce ne fosse bisogno, del lavoro instancabile che le forze dell'ordine e l'autorità giudiziaria svolgono, quotidianamente, a servizio della comunità. Spesso è un lavoro svolto nell'ombra, in silenzio e proprio per questo efficace". Lo ha dichiarato il sindaco di Lanciano e presidente della ...