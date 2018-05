Tenta di corrompere pattuglia della Stradale | denunciato camionista

Ragusa : Tenta di corrompere carabinieri durante posto di controllo - arrestato : Palermo, 6 mar. (AdnKronos) - I carabinieri della Stazione di Ispica ( Ragusa ) hanno tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino rumeno di 41 anni, bracciante, incensurato, per istigazione alla corruzione. Nel corso del controllo del territorio, i militari dell’Arma avevano fermato il veicol

Ragusa : Tenta di corrompere carabinieri durante posto di controllo - arrestato : Palermo, 6 mar. (AdnKronos) – I carabinieri della Stazione di Ispica (Ragusa) hanno tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino rumeno di 41 anni, bracciante, incensurato, per istigazione alla corruzione. Nel corso del controllo del territorio, i militari dell’Arma avevano fermato il veicolo con tre connazionali, sottoponendolo a controllo di polizia per verificare la correttezza dei documenti di guida. Al momento della ...