Tenerissime le prime foto del principino Louis | ma avete notato il dettaglio? Usciti gli

(Di lunedì 7 maggio 2018) È l’ultimo arrivato nella royal family ma ilArthur Charles è già una baby star. Ancor prima che nascesse, lo scorso 23 aprile, la curiosità e l’attenzione dei media e dei sudditi erano alle stelle. Sarà maschio o sarà femmina il terzo figlio di William e Kate Middleton, ci si è chiesto per tutto il tempo della gravidanza? E poi, subito dopo aver appreso del fiocco celeste, come lo chiameranno? E via, scommesse su scommesse sui nomi più probabili. L’arcano è stato sciolto tre giorni dopo: l’hanno chiamatoArthur Charles e sarà conosciuto come Sua Altezza Reale Principedi Cambridge, come annunciato da Kensington Palace. Una scelta, quella dei genitori, che rispecchia in pieno le tradizioni di casa Windsor, perché i tre nomi scelti per il neonatoricorrono spesso nell’albero genealogico. Di papà, non di mamma, ...