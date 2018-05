Telefona con la testa | 10 regole per proteggersi usando il cellulare

Baye Dame Dia - Domenica Live/ Dopo la squalifica al GF : le scuse ad Aida e la Telefonata con la madre : Baye Dame Dia, Dopo Verissimo torna in televisione nella Domenica Live di Barbara d'Urso, cosa racconterà a quasi una settimana dalla sua squalifica dal Grande Fratello 15?(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 11:54:00 GMT)

Pier Silvio Berlusconi - la cotta per Amici di Maria De Filippi. L'indiscrezione a Mediaset : quella Telefonata... : E quest'anno, pur dopo tante edizioni di Amici , per la cronaca siamo alla diciassettesima, , pare che Pier Silvio non perda una singola puntata del serale. E ancora, altre indiscrezioni raccontano ...

Maria Elena Boschi - le Telefonate ai big del Pd : 'Non possono mettere Matteo Renzi all'angolo con una manovra di palazzo' : Tra pochi minuti, la resa dei conti nella direzione Pd . Maurizio Martina , segretario reggente, promette: 'Stavolta vado fino in fondo'. Parole che gli attribuisce Repubblica , in un retroscena ...

Luigi Favoloso rifiuta la Telefonata con Nina e va avanti con Patrizia : Nina Moric lascia Luigi Favoloso. Colpa di Patrizia Bonetti? Ogni edizione del Grande Fratello che si rispetti ha una coppia che si lascia e una che si forma all’interno del reality. Se la coppia formata da Filippo e Lucia è quella che si è creata sotto l’occhio attento delle telecamere, la storia tra Luigi Favoloso e Nina Moric invece è finita in diretta televisiva. O meglio: l’ex compagna di Fabrizio Corona ha lasciato il ...

Papà scappato di casa con i figli. Ha Telefonato : 'Siamo in Tunisia' : Il Papà scappato da casa domenica scorsa portando con sè i due figli ha telefonato alla moglie: stanno bene e sono in Tunisia. I due bimbi sono spariti da Bolzano, dove vive la famiglia, con il loro ...

Matteo Salvini - la Telefonata intercettata con Elisabetta Casellati : il brutto presentimento : Il centrodestra non è mai stato così vicino alla rottura definitiva. Dopo che Elisabetta Casellati ha riportato al Quirinale il nulla di fatto dai due giorni di consultazioni, Silvio Berlusconi ha ...

Ariccia - Telefona all'amica e si butta dal ponte/ Morta ragazza di 29 anni : è il secondo suicidio nel 2018 : Ariccia, telefona all'amica e si butta dal ponte monumentale: Morta una ragazza di 29 anni, si allunga il triste elenco dei suicidi, ancora ignoti i motivi(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 13:15:00 GMT)

Trattativa - Mancino : “Non rifarei le Telefonate a D’Ambrosio”. I giudici entrano in camera di consiglio : “A posteriori penso che sarebbe stato preferibile non telefonare a Loris D’Ambrosio. Ero preoccupato, eravamo in piena bufera giornalistica”. Il processo sulla Trattativa tra pezzi dello Stato e Cosa nostra si chiude con un rammarico: quello di Nicola Mancino, l’ex ministro dell’Interno imputato di falsa testimonianza. È lui l’ultimo imputato a prendere la parola per rendere dichiarazioni spontanee davanti ...

Siria : Putin Telefona a Iran - avverte su caos con nuovi attacchi Usa. Washington prepara sanzioni contro Mosca : Avvertimento della Russia agli Stati Uniti, dopo i bombardamenti sferrati contro la Siria da Usa-Francia-UK.

Federica Panicucci - la Telefonata straziante con Al Bano : 'È una cosa squallida' : La bufera di polemiche contro Al Bano , Romina Power e Loredana Lecciso non accenna a placarsi dopo un weekend infuocato ricco di botta e risposta fra i tre. Nel triangolo rovente si è infilata anche ...

Silvio Berlusconi - la Telefonata di Matteo Salvini a Luigi Di Maio : Cav furibondo : Silvio Berlusconi è furibondo. Quella telefonata di Matteo Salvini a Luigi Di Maio sulla nomina del leghista Nicola Molteni alla presidenza della commissione speciale della Camera , lo ha innervosito ...

Telefonata Salvini-Di Maio : «Camere subito operative». Il leader M5S : «Berlusconi lasci spazio ai giovani» : Nuovo accordo tra Salvinie Di Maio. Il leader della Lega e il numero uno dei Cinque Stelle, si apprende in nota congiunta, si sono sentiti al telefono e «con spirito di collaborazione per rendere ...

Telefonata Salvini-Di Maio : «Camere subito operative». Il leader M5S : «Berlusconi lasci spazio ai giovani» : Intesa sul leghista Molteni per la presidenza della commissione speciale a Montecitorio: l’accordo raggiunto per poter varare il Def, il Documento di programmazione economica e finanziaria

Governo - Telefonata Salvini-Di Maio : “Camere operative subito”. La comunicazione con una nota congiunta : Luigi Di Maio e Matteo Salvini, si apprende in nota congiunta di Lega e M5s, si sono sentiti oggi al telefono e con spirito di collaborazione per rendere operativo il Parlamento al più presto, hanno concordato di votare domani alla presidenza della commissione speciale della Camera il deputato della Lega Nicola Molteni (anziché Giancarlo Giorgetti come sembrava finora). Si tratta del primo contatto tra i due leader dopo le consultazioni al ...