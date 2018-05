Taylor Swift | il gesto che ha fatto durante le ultime prove del Reputation Tour ti

Taylor Swift : il video della cantante a cavallo di una versione gigante del gatto Olivia è magico : LOL The post Taylor Swift: il video della cantante a cavallo di una versione gigante del gatto Olivia è magico appeared first on News Mtv Italia.

Kanye West contro Taylor Swift - ancora : “Boicottato dalle radio per colpa sua” (video) : Dopo il recente sostegno al Presidente Trump che gli è costato il biasimo dei colleghi, Kanye West ha rilasciato una lunga intervista per promuovere il suo ritorno sulle scene. Parlando col conduttore radiofonico e televisivo Charlamagne tha God in una lunga intervista di quasi due ore, tra i vari argomenti trattati tra cui il suo endorsement alle politiche dell'amministrazione Trump, Kanye West ha parlato ancora una volta di Taylor Swift ...

Taylor Swift : nel backstage del Reputation Tour ci sarà una stanza speciale dove incontrerà i fan : Ecco a te la Rep Room !

Taylor Swift ritorna alle origini con la nuova canzone "Babe" feat. Sugarland : The old Taylor is back

Taylor Swift - arrestato stalker armato : Ennesimo stalker sulle tracce di Taylor Swift, questa volta inseguita da Julius Sandrock, 38enne arrestato mentre si trovava a pochi metri dall'abitazione di Beverly Hills della popstar. Ciò che fa venire i brividi sono gli oggetti trovati insieme all'uomo: un coltello, una corda e delle munizioni oltre ad una maschera e dei guanti in lattice.L'uomo, ossessionato da Taylor, arrivava direttamente dal Colorado. Ha guidato per ore, pur di ...

Cinque episodi indimenticabili del Live On Tour di Harry Styles in Europa - da Ornella a Taylor Swift e le coreografie arcobaleno (video) : La leg europea del Live On Tour di Harry Styles si è conclusa lunedì 16 aprile alla 3Arena di Dublino, con l'ultimo concerto della prima tranche di eventi dal vivo. Da Basilea a Oslo, passando per Copenhagen, Milano e Manchester, Harry Styles ha messo a segno un Tour ricco di sorprese e grandi emozioni per il pubblico, senza farsi mai mancare qualche divertente teatrino, per rendere indimenticabile ogni singola data in tutta Europa. Tra ...

'September' - la cover di Taylor Swift incisa per Spotify - : Niente atmosfere disco ma tanto acustico nella traccia che la cantante ha inciso per la piattaforma di streaming musicale. Si tratta della sua rivisitazione del celebre successo degli Earth, Wind & Fire

Taylor Swift si esibisce a sorpresa al Bluebird Café - il luogo dove tutto ebbe inizio " FOTO / VIDEO : ... quando dico che questo è uno di quei posti unici dove si arriva a sentire l'impronta dello scrittore sulle canzoni che ha pubblicato nel mondo Secondo quanto riferito, la performance di Swift è ...

Sorpresa di Taylor Swift a Pasqua - un concerto al Bluebird Café in cui è stata scoperta a 16 anni (video) : Mentre è impegnata nelle prove del suo Reputation World Tour in partenza il prossimo 8 maggio, Taylor Swift a Pasqua ha pensato bene di esibirsi a Sorpresa in un club cui è particolarmente legata. La cantante è stata accolta da un'ovazione sabato 31 marzo quando è salita sul palco del Bluebird Café, nella sua città, a Nashville. Trattasi di una Sorpresa per i presenti nel locale, ma in realtà di un'esibizione organizzata per la registrazione ...

Harry Styles a Copenhagen intona una canzone di Taylor Swift per augurare buon compleanno ad una fan (video) : Un siparietto divertente quello di Harry Styles a Copenhagen durante il concerto del 19 marzo alla Royal Arena, sesta tappa del Live On Tour 2018. Tra una canzone e l'altra, Harry Styles è solito intrattenere il pubblico con alcuni scherzi o racconti divertenti. La sera scorsa il cantante, accortosi di una ragazza che festeggiava il proprio compleanno al concerto, ha interagito e scherzato con lei. "È il tuo compleanno?", ha chiesto Harry ...

Katy Perry : ecco come ha reagito davanti a un concorrente che ha portato Taylor Swift al casting : Lo scorso anno, Katy Perry aveva detto più volte di voler sotterrare l'ascia di guerra nella faida con Taylor Swift, iniziata ormai quattro anni fa quando Tay Tay pubblicò "Bad Blood", e adesso è tornata a parlare della famosa "rivale". La cantante di "Swish Swish" è uno dei giudici di American Idol e nell'ultimo episodio è stato chiesto a

Taylor Swift : Karlie Kloss ha finalmente detto se è ancora nella squad : Addirittura Jennifer Lawrence è recentemente intervenuta sulle pagine del New York Times per dire che la questione Taylor Swift e Karlie Kloss "la tiene sveglia anche di notte" e "vuole assolutamente sapere cosa succede". Da mesi si vocifera che la modella sia uscita dalla squad della cantante (hai visto il nuovo video "Delicate"?). Gli indizi sono

Camila Cabello difende Taylor Swift : non c’entra con l’addio alle Fifth Harmony : Indietro 16 marzo 2018 2018-03-16T17:40:28+00:00 ROMA – Taylor Swift non è la causa di tutti i mali. A confermarlo è Camila Cabello che ha frenato i rumors secondo cui la cantante l’avrebbe incoraggiata a lasciare le Fifth Harmony e proseguire da solista. “Mi ha infastidito il fatto che la gente dicesse che mi ha incoraggiato a […] L'articolo Camila Cabello difende Taylor Swift: non c’entra con l’addio alle Fifth Harmony proviene da NewsGo.