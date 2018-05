Svelato il backstage di Frasi a metà di Laura Pausini | ultimo singolo da Fatti sentire

optimaitalia

: Svelato il backstage di Frasi a metà di @LauraPausini, ultimo singolo da Fatti sentire (video) - OptiMagazine : Svelato il backstage di Frasi a metà di @LauraPausini, ultimo singolo da Fatti sentire (video) - mirianaclario : RT @uominiedonne: “Abbiamo una consapevolezza, la consapevolezza che vogliamo stare insieme.” Ecco cosa ci hanno svelato Claudio e Mario ne… - terella82 : RT @uominiedonne: “Abbiamo una consapevolezza, la consapevolezza che vogliamo stare insieme.” Ecco cosa ci hanno svelato Claudio e Mario ne… -

(Di lunedì 7 maggio 2018) Ildidiè online. L'esclusiva è stata affidata a Corriere, che ha pubblicato il contenuto inedito nel quale si raccontano le fasi di lavorazione del video dedicato al nuovotratto da. L'artista festeggia quest'anno i 25 anni di carriera ed è questo un altro piccolo regalo che ha voluto concedersi per il raggiungimento di un traguardo così importante. La clip è stata girata al Lanificio di Roma. Il contenuto mostra tutte le fasi di preparazione della clip, dalla scelta dell'outfit all'intenzione della band che ha suonato con unain uno stato di grazia assoluto. Come più volte dichiarato dall'artista, il brano è dedicato alla fine di un'amicizia molto importante, con la quale ha mandato un messaggio a un'amica che ha voluto rompere un rapporto a causa di troppi non detto. L'energia disarà ...