Superbike - GP Italia Imola 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana all’autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari’ : Primo appuntamento Italiano della stagione 2018 della Superbike. Nel prossimo weekend si correrà all’autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari’ di Imola. Dopo le due manche di Assen la Kawasaki e Jonathan Rea sono in fuga del Mondiale, potendo contare su trenta punti di vantaggio su Chaz Davies. Obiettivo riscatto nel GP di casa, quindi, per la Ducati, soprattutto per Marco Melandri, anche in Olanda fuori dal podio ed ora a da -44 da ...