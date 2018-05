Sul web i video della ex | arrestato

Claudio Baglioni a Sanremo 2019. Sul web l'ironia : "L'Italia senza un governo - ma con la certezza del Festival" : Squadra che vince non si cambia e per Sanremo 2019 si va verso un "Baglioni bis". Ad annunciarlo, domenica 6 maggio, è il il direttore generale della Rai, Mario Orfeo. Per la squadra bisognerà aspettare: "Deciderà lui in quanto direttore artistico. Una cosa alla volta", chiosa il direttore generale. Dunque, decisivo il grande successo incassato dal Festival della musica italiana del 2018, il cantante romano si riprende ...

16enne catanese ricatta ragazzina Sul web - denunciato : Catania - Un sedicenne catanese che aveva adescato su un social forum una ragazza 13enne veneziana, facendosi inviare delle sue foto a contenuto sessuale, è stato individuato e denunciato dalla ...

Amici come prima - Massimo Boldi-De Sica insieme/ Tornano i cinepanettoni : entusiasmo alle stelle Sul web : Massimo Boldi e Christian De Sica di nuovo insieme al cinema per Natale: "Amici come prima" è il titolo del cinepanettone che segna il ritorno dopo la "falsa" separazione.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 21:10:00 GMT)

Alberto Stasi insultato Sul web - l’imputata : “Chiara mi dettava frasi dall’aldilà” : La donna che curava una pagina piena di insulti e minacce ad Alberto Stasi ha spiegato che a dettarle quelle frasi era Chiara Poggi per il cui delitto Stasi è stato condannato.Continua a leggere

Amici 17 - proposte discografiche ai cantanti/ Tre per Biondo - zero per Matteo : è bufera Sul web! : Amici 17, arrivano le proposte discografiche ai cantanti delle squadre Blu e Bianca. Tre per Biondo, nessuna per Matteo: web furioso. scoppia la polemica!(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 18:24:00 GMT)

Alberto Stasi - insulti Sul web all’omicida di Chiara Poggi. L’imputata : “Comunico con lei - mi dettava quelle frasi” : “Comunicavo con Chiara, ho questo dono. E non volevo minacciare Alberto Stasi, scrivevo quello che mi diceva Chiara”. Maria Grazia Montani, imputata a Milano per diffamazione e minacce aggravate nei confronti dell’omicida di Chiara Poggi, si è difesa così durante l’interrogatorio in aula durante il processo per gli insulti scritti su una pagina Facebook dal nome “Delitto di Garlasco: giustizia per Chiara ...

USA : studentesse afroamericane finaliste di un concorso Nasa. Bersagliate da inSulti razzisti Sul web : USA: studentesse afroamericane finaliste di un concorso Nasa. Bersagliate da insulti razzisti sul web India Skinner, Mikayla Sharrieff e Bria Snell sono finaliste di un importante concorso indetto dalla Nasa, ma sono state Bersagliate da insulti online.Continua a leggere India Skinner, Mikayla Sharrieff e Bria Snell sono finaliste di un importante concorso indetto dalla Nasa, ma sono state Bersagliate da insulti […]

Colf in nero - meetup e M5S difendono Fico ma Sul web fioccano i post ironici : 'Verità cercate per terra, da maiali'. 'Tornate a casa nani, per la mia rabbia enorme mi servono giganti'. Quando le strofe della celebre invettiva gucciniana rimbalzano in rete sospinte dal grido di ...

CANCRO AI POLMONI E FUMO/ Video - confronto organo sano-malato : i giudizi Sul web : CANCRO ai POLMONI, Video: ecco la differenza tra un organo sano e uno malato. Un filmato apparso sulla rete diventa virale e sicuramente sensibilizza nella campagna contro il FUMO.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 11:06:00 GMT)

Cancro ai polmoni e fumo - ecco il video shock che è diventato virale Sul web : Cancro ai polmoni, uno dei peggiori mali del nostro tempo. Le stime e i dati scientifici raccontano che ogni anno rappresenta una tra le malattie che genera più morti nel mondo. Milioni sono le persone che pagano dazio ad uno dei più tumori più aggressivi ma che, rispetto ad altre patologie oncologiche, molto spesso è indotto dallo stile di vita. Non è infatti un mistero che tra i fattori di rischio più accreditati c'è il fumo. E non può esserci ...

Loretta Rossi Stuart - la sorella di Kim : 'Le mie foto hot rubate e finite Sul web' : Così dalle pagine di Leggo lancia un appello a tutte le donne , non solo del mondo dello spettacolo, : 'Uniamoci in una class action e rivendichiamo il diritto a disporre liberamente del nostro corpo ...

La Festa della Mamma esplode Sul web : dal 2017 le ricerche aumentate del 110% : In tempi tanti disincantati la Festa della Mamma resta comunque uno dei “trend” più forti anche sul web, ma mai così tanto: nel 2017 le ricerche sono aumentate rispetto al 2016 del 110%, un dato davvero inusuale e che sembra essere destinato ad essere battuto da quello del 2018, che già registra negli ultimi giorni di aprile una quantità di ricerche superiore allo stesso periodo dello scorso anno (Dati Google e SEMrush rielaborati da ...