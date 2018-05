Stregoni | un documentario per promuovere l’integrazione attraverso la musica

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 maggio 2018) Quando si pensa agliviene in mente qualcosa da esorcizzare, di arcaico, di diabolico, qualcosa che non ha a che fare con il reale, ma con l’aldilà. L’idea che dà il titolo aldi Anush Hamzehian presentato in anteprima al Trento Film Fest contraddice questo stereotipo immaginario.è un progetto nato all’inizio del 2016 nel capoluogo trentino – ideato dai musicisti Gianluca Taraborelli e Marco Bernacchia – capace di coinvolgere ad oggi più di tremila migranti in tutta Europa. Può ricordare l’Orchestra di Piazza Vittorio per coinvolgimento dei migrantila, ma la finalità e l’articolazione è differente: partendo proprio dal loop (un frammento di un brano contenuto nel cellulare) i migranti cantano e rappano. Glisono dunque loro, che con lo smartphone comunicano e archiviano una parte della ...