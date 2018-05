“Sto malissimo” Tragedia per l’amata star Una carriera meravigliosa e piena di

caffeinamagazine

(Di lunedì 7 maggio 2018) La suamusicale è iniziata alla fine degli anni ’60, quando appena 17enne ha iniziato a cercare il successo grazie al suo grandissimo talento. Da quel momento la sua strada è stata costellata di successi. L’annuncio che in queste ore ha dato Huey Lewis, cantante e fondatore dei Huey Lewis and the News, ha lasciato i fan di tutto il mondo senza parole. La drammatica notizia è stata diffusa tramite social e il cantante ha spiegato che cancellerà tutti i concerti previsti per il 2018 a causa di un grave problema fisico. Pare infatti che l’artista stia perdendo l’udito, come si legge: “Due mesi e mezzo fa, subito prima un mio concerto a Dallas ho perso la maggior parte del mio udito – si legge nella nota – Sebbene possa ancora sentire un po’, quando sono viso a viso, e anche un po’ al telefono, non riesco ad ascoltare la musica ...