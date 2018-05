Stelle cadenti | sciame di polveri da cometa di Halley | da stasera

Astronomia - Stelle cadenti : sono le notti delle Eta Acquaridi - prodotte dalla cometa di Halley : Stasera occhi al cielo per lo sciame meteorico delle Eta Acquaridi, le stelle cadenti prodotte dallo sciame di polveri lasciato dal passaggio della cometa di Halley: purtroppo quest’anno l’osservazione non sarà agevole, in quanto la luce della Luna e le nuvole potrebbero impedire di ammirare lo spettacolo. Lo sciame è attivo per gran parte del mese di maggio e al momento del picco si prevedono circa 20 meteore all’ora: di ...

Arrivano le Eta Aquaridi - le Stelle cadenti di primavera : Attive tra il 3 e il 10 maggio, raggiungeranno il loro picco nelle notti tra il 5 e il 6. Sono le Eta Aquaridi, le stelle cadenti di primavera. Nasi all’insù, quindi, per non perdevi lo spettacolo, soprattutto per chi si trova nelle regioni meridionali della nostra penisola, che beneficerà di un maggior tempo di osservazione. Basterà, quindi, volgere lo sguardo verso la costellazione dell’Aquario e aspettare la tarda notte. Le Eta ...

Frasi sulle stelle : frasi belle - d’amore e poetiche sulle Stelle cadenti e sul cielo stellato : Oggi vedremo insieme alcune frasi romantiche e dolci ispirate dalle stelle e da un cielo stellato, perfette per essere dedicate alla persona amata. Da sempre un cielo stellato ispira dolcezza a romanticismo. Nella letteratura, nella cinematografia, nella musica e nell’arte in generale vediamo che è spesso un topos ricorrente ed utilizzato da poeti e scrittori. Guardare il cielo e la sua infinità, con un contorno illuminato da stelle, può portare ...

Le Stelle cadenti di primavera salutano la “Giornata della Terra” : ecco come osservare le Liridi : Pioggia di stelle cadenti in queste notti di primavera: anche oggi, 22 aprile 2018, nella “Giornata della Terra“, il nostro pianeta sta attraversando la scia di detriti lasciati dalla cometa C/1861 G1 Thatcher, fonte del consueto sciame meteorico delle Liridi. La cometa passa nel Sistema Solare interno ogni 415 anni (l’ultima volta è stato nel 1861 e ripasserà nel 2276) e quando i suoi frammenti raggiungono la parte superiore ...

Alzate gli occhi al cielo : è la settimana delle Stelle cadenti di primavera : È la settimana delle stelle cadenti di primavera, le Liridi. Il picco è atteso per domenica 22 aprile e, nuvole permettendo, lo spettacolo è assicurato e potrebbe anche stupire. Questa pioggia di meteore 'capricciose', infatti, è famosa per i 'colpi di scena': al momento del picco, in genere, sfoggia circa 20 meteore all'ora, ma ci sono anni in cui se ne possono vedere fino a 100 all'ora."In generale, gli sciami di ...

E’ la settimana delle Stelle cadenti di primavera : naso all’insù per le Liridi - ecco quando sarà il momento migliore per osservarle : La Terra sta attraversando la scia di detriti lasciati dalla cometa C/1861 G1 Thatcher, fonte del consueto sciame meteorico delle Liridi: la cometa passa nel Sistema Solare interno ogni 415 anni (l’ultima volta è stato nel 1861 e ripasserà nel 2276) e quando i suoi frammenti raggiungono la parte superiore dell’atmosfera terrestre bruciano, generando una pioggia di scie luminose che sembrano provenire dalla costellazione della Lira ...

Liridi - sono arrivate le Stelle cadenti di aprile : (Foto: Nasa) Scegliete una notte serena, un luogo lontano dalla città e da fonti luminose troppo intense. Munitevi di sacco a pelo e di pazienza e sdraiatevi a osservare il cielo: dal 16 al 25 aprile tornano le Liridi, le stelle cadenti più antiche mai osservate. Il picco? La notte tra il 21 e il 22 aprile, dopo il tramonto della luna e prima dell’alba. Le Liridi Le Liridi, così chiamate perché sembrano provenire dalla costellazione della Lira, ...