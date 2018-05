Starbucks apre in Italia E con Nestlè pronto accordo sul caffè da oltre 7 miliardi

Starbucks apre in Italia a settembre. E incassa 7 miliardi da Nestlé per il suo caffè : Howard Schultz, fondatore di Starbucks, a Seeds & Chips (foto: Seeds & Chips) Il primo Starbucks in Italia aprirà i battenti a settembre. Lo ha confermato il fondatore della multinazionale del caffè, Howard Schultz. A due anni dall’annuncio dell’avvio delle attività nel Belpaese, patria del caffè e del bar e perciò da sempre considerata un mercato difficile, Starbucks si prepara a inaugurare la torrefazione di Milano, ...