Stamattina la svolta sul governo Lega-M5s? Tentativo in corso

(Di lunedì 7 maggio 2018) Si è concluso in un nulla di fatto il vertice del centrodestra convocato domenica sera alla vigilia del terzo e ultimo giro di consultazioni al Quirinale. I leader dei tre partiti della coalizione hanno deciso di rivedersipresto prima di salire al Colle. In ballo c'è la tenuta dell'alleanza, davanti alle differenti posizioni manifestate anche negli ultimi giorni. Matteo Salvini avrebbe ribadito anche a Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni l'apprezzamento fatto trapelare in giornata per le dichiarazioni di Luigi Di Maio che, dopo settimane di trattativa, ha fatto l'atteso passo indietro rispetto le sue ambizioni sulla premiership e ha tenuto aperta la porta di un governo politico con la Lega. Un'ipotesi, quest'ultima, per la quale il segretario leghista non avrebbe nascosto di propendere ma che ha come conditio sine qua non - posta ...