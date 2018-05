Sta per prendere il via il Summer Tour 2018 di Pokémon GO

Red Dead Redemption 2 è Stato in sviluppo per 8 anni : In occasione di un articolo da parte di IGN, abbiamo modo di scoprire alcuni interessanti retroscena su Red Dead Redemption 2, uno dei titoli più attesi del momento.Dall'articolo possiamo apprendere come il gioco abbia avuto un periodo di gestazione di ben otto anni, un tempo di sviluppo decisamente ampio anche per i canoni dei tripla A più quotati. Il progetto ha avuto inizio appena dopo la pubblicazione del primo capitolo della serie, avvenuta ...

The Resident rinnovato per la 2ª Stagione - Fox conferma il successo del suo medical drama : The Resident rinnovato per la seconda stagione. Il network Fox vuole nuovi episodi per il suo medical drama e perciò ha confermato il successo della serie con i protagonisti Matt Czuchry ed Emily VanCamp. I numeri parlano chiaro: con una media di 1.1 nel rating demografico e circa 4.6 milioni di spettatori ogni settimana (compresi i risultati ottenuti con la visione nello stesso giorno), nel corso di dodici dei quattordici episodi totali, The ...

Licenziata perché ha un tumore - annuncio a sorpresa in tv : 'Pina è Stata riassunta' : 'Ho fatto 49 cicli di chemio, poi sono tornata a lavoro, ma mi hanno lasciato a casa perché ho fatto ricorso all' Asl per ribadire i miei diritti'. Sono le parole di Pina, l'ausiliaria socio-...

Bomba d'acqua a Roma Nord : danni alla Stazione di Prima Porta Nuova allerta meteo per mercoledì : Bomba d'acqua oggi pomeriggio su Roma Nord. Il maltempo ha provocato danneggiamenti alla stazione di Prima Porta. Intanto c'è una Nuova allerta meteo per mercoledì. Problemi al traffico su tutto il ...

"Tortaia in feSta" - due giorni di eventi per i dieci anni del Cas : ... arricchito dalla consegna di un defibrillatore per i l popoloso quartiere aretino, proporrà un intenso calendario di appuntamenti per tutte le età con spettacoli, esibizioni, giochi, tornei, ...

Imprenditore padovano e moglie arreStati : decine di operai stranieri trattati come schiavi : PADOVA - I Carabinieri del Comando Provinciale di Padova stanno dando esecuzione ad un ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un Imprenditore operante nel settore agricolo nel comune di ...

Biglietti Atalanta-Milan (domenica 13 maggio) : come acquiStare i tickets per la trentasettesima giornata di Serie A : Penultima giornata della Serie A. Allo stadio “Atleti Azzurri d’Italia” di Bergamo va in scena una sfida decisiva per la qualificazione alla prossima Europa League. A sfidarsi saranno Atalanta e Milan. La squadra nerazzurra è stata nuovamente scavalcata dai rossoneri, dopo il pareggio dell’Olimpico contro la Lazio. I ragazzi di Gasperini sono a caccia di un altro miracolo, che confermerebbe la Dea tra le migliori ...

Biglietti Juventus-Milan - Finale Coppa Italia (mercoledì 9 maggio) : come acquiStare gli ultimi tickets per l’Olimpico : Il countdown verso la Finale di Coppa Italia prosegue. Mercoledì 9 maggio Juventus e Milan si sfideranno per contendersi il trofeo nella cornice dello Stadio Olimpico. Sarà il remake dell’epilogo di due anni fa, quando a vincere furono i bianconeri, ai tempi supplementari grazie al gol di Alvaro Morata. È la Juventus l’indubbia favorita di questo incontro. Non solo per la conclamata forza della truppa di Massimiliano Allegri, ma ...

Maltempo Lazio - caduta rami e allagamenti : interventi dei Vigili - riaperta la Stazione di Prima Porta : Disagi per la pioggia intensa caduta questo pomeriggio nel quadrante nord di Roma dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti per rami pericolanti e alcune strade allagate. Alcune linee bus sono state momentaneamente deviate. Al momento la situazione sta rientrando nella normalità. Atac comunica che è stata riaperta la stazione Prima Porta della Roma-Viterbo. L'articolo Maltempo Lazio, caduta rami e allagamenti: interventi dei Vigili, riaperta la ...

“La data del matrimonio - e poi…”. Boom Rosa Perrotta. L’ex corteggiatrice - e futura moglie di Pietro Tartaglione - non Sta nella pelle e si lascia andare : in un colpo solo ha svelato tantissime novità. Alcune davvero inedite : Uomini e Donne Magazine ha intervistato Rosa Perrotta e quel che ne emerge è uno scoop dietro l’altro. Per prima cosa il fatto fondamentale è la data scelta per celebrare le nozze con Pietro Tartaglione. Sì, perché qui non si perde mica tempo, già è stata fissata la data. Come già lasciato intendere dal settimanale ‘Chi’ qualche settimana fa, L’ex tronista e il compagno avvocato si sposeranno nell’aprile del 2019, a un ...

Catania - picchia la moglie e dà il coltello al figlio di 4 anni per ferirla : arreStato : Catania, picchia la moglie e dà il coltello al figlio di 4 anni per ferirla: arrestato Catania, picchia la moglie e dà il coltello al figlio di 4 anni per ferirla: arrestato Continua a leggere

Elezioni a luglio - per gli italiani sarebbe la prima volta in eState inoltrata : L'ipotesi di Elezioni politiche a luglio porterebbe a una doppia novità. Per la prima volta, infatti, gli italiani sarebbero chiamati alle urne in estate inoltrata , in passato si è votato al massimo ...

Fasano - autiSta scuolabus eroe : salva bimbi poi muore/ Ultime notizie : infarto fatale per Sante Quaranta : Fasano, autista scuolabus eroe: salva bimbi poi muore, infarto fatale per Sante Quaranta. Le Ultime notizie: alunni illesi, l'uomo è invece deceduto durante la corsa in ospedale(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 19:37:00 GMT)

Svelati i requisiti minimi e consigliati per la versione PC di State of Decay 2 : Manca sempre meno all'arrivo di State of Decay 2, l'atteso seguito dell'apprezzato titolo di Undead Labs che sarà disponibile a partire dal prossimo 22 maggio per Xbox One e PC. Per permettere agli utenti di prepararsi al meglio per il lancio, gli sviluppatori hanno divulgato i requisiti minimi e consigliati per la versione PC del gioco, che dimostrano come non sarà necessario possedere una macchina di ultima generazione per godersi State of ...