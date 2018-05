Square Enix | supporto per le mod su PC?

Square Enix e NVIDIA annunciano una collaborazione per SHADOW OF THE TOMB RAIDER : SQUARE ENIX, Eidos- Montréal, e Crystal Dynamics hanno annunciato che lavoreranno con NVIDIA per sviluppare la versione PC di SHADOW of the TOMB RAIDER, l’ultimo capitolo dell’acclamata saga di TOMB RAIDER, vincitrice di numerosi premi. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord SQUARE ENIX e NVIDIA annunciano una collaborazione per SHADOW of the TOMB RAIDER NVIDIA ...

Tabata di Square Enix e Harada di Bandai Namco Entertainment parlano di Noctis in Tekken 7 : Bandai Namco Entertainment Europe continua a rilasciare una serie di video "dietro le quinte" che esplorano la collaborazione tra Tekken 7 e Final Fantasy XV.Oggi possiamo dare uno sguardo a un'intervista in cui Harada, Tekken Project Director, e Tabata, Final Fantasy XV Director, raccontano della relazione tra le due aziende e del processo che ha reso possibile il crossover con il Tekken 7 - DLC3: Noctis LUCIS CAELUM PACK.Che ne dite?Read ...

Il sequel di Nier : Automata? Dipende dalla volontà di Square Enix : Quanti di voi hanno apprezzato Nier: Automata e sono in attesa di un eventuale sequel? Le possibilità di tornare ad avventurarci in un nuovo titolo ci sono, già poco tempo fa se ne parlò con Yosuke Saito: secondo il producer del gioco un nuovo episodio si farà al 50%, ma ora è director Yoko Taro a intervenire sulla questione.Come riportato da Gameractor, stando alle (dirette) dichiarazioni di Taro, rilasciate in occasione del PAX East, un ...

Forgotton Anne : data di uscita annunciata per l'avventura animata di Square Enix Collective : Come riportato da Videogamer, Square Enix Collective ha annunciato che dal prossimo 15 maggio sarà disponibile la sua avventura animata, Forgotton Anne, per PC, Xbox One e PlayStation 4.Si tratta di un titolo con un impatto visivo accattivante e davvero particolare e insieme all'annuncio è stato anche pubblicato un trailer dove possiamo vedere degli spezzoni di gameplay e fasi di gioco che affronteremo nel corso della storia. Tutta l'esperienza ...

Dragon Quest XI come Monster Hunter World? Square Enix punta al grande successo in occidente : Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta sarà disponibile su PS4 e PC a partire dal 4 settembre e potrebbe rappresentare un capitolo di svolta per la famosa serie JRPG targata Square Enix. Nei piani della compagnia Questo titolo potrebbe, infatti, seguire la strada tracciata da Monster Hunter World ampliando notevolmente il pubblico di appassionati, soprattutto in occidente.Questo è ciò che traspare dalle parole di Neal Pabon, manager of product ...

Spider-Man per PS4 sarà collegato al gioco degli Avengers di Square Enix? : Attualmente il panorama videoludico si prepara a sfornare ben due videogiochi targati Marvel: uno è un progetto ancora in grande divenire, di cui abbiamo avuto soltanto l'annuncio e non conosciamo neanche il gameplay; parliamo ovviamente del gioco ispirato agli Avengers annunciato da Square Enix, mentre il secondo è decisamente più concreto e uscirà nella seconda metà del 2018. Ci riferiamo allo Spider-Man di Insomniac Games: questi due giochi ...

Il videogioco sugli Avengers di Square Enix prende forma - le novità all’8 aprile : Eidos Montreal, il team di sviluppo noto soprattutto per aver realizzato i più recenti reboot videoludici della saga di Deus Ex, sono attualmente al lavoro sul videogioco ispirato agli Avengers dei Marvel Studios, ma al momento non conosciamo nulla di specifico. Il progetto, però, sta prendendo forma pian piano, come dimostra un recente annuncio di lavoro pubblicato sul sito web della sfotware house. L'annuncio di lavoro include la richiesta ...

Square Enix annuncia la line-up per il PAX East 2018 : Come riporta Gematsu, il prossimo mese avrà luogo il PAX East 2018, l'importante manifestazione che si terrà a Boston nei giorni che vanno dal 5 all'8 aprile.Tra i protagonisti della manifestazione ci sarà Square Enix, che ha da poco annunciato la sua line-up di titoli giocabili nel corso della kermesse:Che ne pensate?Read more…

Microsoft - CD Projekt - Square Enix - Bethesda - EA e molti altri hanno già confermato la loro presenza alla Gamescom : Non solo E3, tra gli eventi videoludici più importanti dell'anno, come ben saprete, figura la Gamescom di Colonia, in Germania, e, a quanto pare, le più importanti aziende dell'industria si stanno già preparando alla kermesse prevista per il mese di agosto.Come riporta Dualshockers, oggi l'organizzazione di Gamescom ha inviato un comunicato stampa annunciando alcuni degli espositori confermati alla fiera.Tra gli sviluppatori e gli editori di ...

Nier Automata : Square Enix e Eurogamer ti regalano un invito all'evento esclusivo per festeggiare il primo anniversario del gioco : Per celebrare il primo anniversario dall'uscita del fantastico Nier Automata, Square Enix organizzerà il 22 marzo una festa esclusiva a numero chiuso con giornalisti del settore e fan.Noi di Eurogamer abbiamo l'onore di regalarvi ben 6 inviti per questa festa in onore degli androidi YoRHa e compagnia! Solo 3 persone tra voi potranno però vincere questo premio e portare con sé un accompagnatore.I festeggiamenti per il primo anniversario di Nier ...

Square Enix continua i lavori sul suo Final Fantasy VII Remake e assume nuovi sviluppatori : Mentre le ultime notizie sull'atteso Final Fantasy VII Remake ci parlavano di un Cloud che sarà "ancora più simile all'originale", ecco spuntare novità che riguardano il team al lavoro sul gioco.Infatti, come riporta Kotaku, Square Enix sta puntando forte sul suo Final Fantasy VII Remake e ha in programma di ingrandire lo studio impegnato nel titolo. La compagnia vuole assumere altri sviluppatori da impiegare in ruoli chiave e, tra i requisiti, ...