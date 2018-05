Spread Btp-Bund apre a 124 punti

Spread Btp-Bund apre a 119 - 7 punti : ROMA, 4 MAG - Lo Spread tra Btp e Bund apre stabile a 119,7 punti , 120 ieri sera in chiusura di giornata, . Il rendimento del titolo decennale italiano è all'1,72%.

ANSA, - ROMA, 2 MAG - Lo Spread tra Btp e Bund chiude stabile a 120 punti base, con un rendimento del decennale italiano all'1,78%. 2 maggio 2018

ANSA, - ROMA, 2 MAG - Lo Spread tra Btp e Bund apre stabile a 120 punti con un rendimento all'1,77%. 2 maggio 2018

Spread Btp-Bund ai massimi da metà aprile dopo il no di Renzi al M5S : Le vicende politiche italiane danno una brutta spallata ai Btp. Lo Spread infatti risale fino ai massimi di quasi due settimane, sulla scia dei timori che presto l'Italia possa tornare nuovamente al voto. L'unica consolazione è che i movimenti dell'ultimo lunedì di aprile sono stati resi più accentuati dal fatto che i volumi sono stati deboli, per via dell'approssimarsi delle festività del primo maggio. Al termine della tornata d’aste di fine ...

Spread Btp chiude in rialzo a 122 punti : ANSA, - ROMA, 30 APR - L'incertezza politica di queste ore pesa sullo Spread. Il differenziale di rendimento tra il Btp e il Bund chiude in rialzo a 122 punti base dai 117 punti della chiusura di venerdì, con il tasso sul decennale ...

ANSA, - ROMA, 30 APR - Lo Spread tra Btp e Bund apre in lieve rialzo a 117 punti base, con il rendimento del decennale italiano all'1,75%. 30 aprile 2018

Btp saldo dopo Bce - ma Spread su Bund in ampliamento in attesa aste : dopo il consiglio di politica monetaria di Francoforte e della successiva conferenza stampa, il Btp appare saldo, coerente al rialzo della mattinata, con il Bund che però fa leggermente meglio determinando un lieve ...

Btp aprono in lieve rialzo - Spread su Bund appena oltre minimo 2 anni : Avvio positivo per il mercato obbligazionario italiano in attesa del verdetto di politica monetaria della Banca centrale europea.

ANSA, - ROMA, 24 APR - Lo Spread fra Btp e Bund chiude in calo a 113 punti base dai 115 di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è all'1,76%. 24 aprile 2018

ANSA, - ROMA, 24 APR - Apertura in lieve rialzo per lo Spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna quota 116 punti contro i 115 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è pari

Spread Btp chiude in calo a 115 punti : ANSA, - ROMA, 23 APR - Lo Spread fra Btp e Bund chiude in calo a 115 punti base dai 118 della chiusura di venerdì. Il rendimento del titolo decennale italiano è all'1,78%.

Spread Btp chiude stabile a 118 punti : ANSA, - ROMA, 20 APR - Lo Spread fra Btp e Bund chiude stabile a 118 punti base dai 119 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è all'1,77%.

Il petrolio vola - Btp al record - Spread a 116 : Preoccupa la Cina, il Paese più indebitato, ma più ancora la politica degli Stati Uniti: "È urgente far cessare gli stimoli non necessari a un'economia già in buona salute", è il monito del Fondo. ...