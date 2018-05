: #Gb: spari a #Oxford, uomo armato fronteggiato da agenti polizia - TgLa7 : #Gb: spari a #Oxford, uomo armato fronteggiato da agenti polizia - NotizieIN : Spari Oxford: armato si barrica in casa - TelevideoRai101 : Spari Oxford: armato si barrica in casa -

Momenti di paura in una piazza della celebre città universitaria britannica di, durante un'operazione di polizia per l'arresto di un ricercato. L'uomo ha sparato contro gli agenti che hanno risposto al fuoco. Lo riporta l' agenzia Pa. Fonti locali riferiscono di un ferito non grave nell'iniziale scambio di colpi (testimoni riferiscono cinque), e della strada d'accesso al teatro dell' episodio chiusa temporaneamente dalla polizia della Valle del Tamigi.(Di lunedì 7 maggio 2018)