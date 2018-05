Spara e uccide la ex in un parcheggio

Uccide la ex moglie - poi si Spara : entrambi 75enni - choc nel Torinese : Tragedia a Rivoli, comune alle porte di Torino, in un parcheggio di via Alpignano. Un uomo ha ucciso una donna a colpi di pistola e poi, con la stessa arma, ha tentato il suicidio. Le condizioni...

Rivoli. Enzo Giorio uccide l’ex Maria Clara Cornelli poi si Spara : Lunedì pomeriggio choc a Rivoli (Torino) dove si è consumato un femminicidio. Enzo Giorio, 75 anni, ha ucciso l’ex moglie

Torino - uccide una donna e poi si Spara. L’uomo è in gravi condizioni : Ha ucciso una donna a colpi di pistola e poi ha tentato di suicidarsi. È successo a Rivoli, un comune a meno di 20 chilometri da Torino, in un parcheggio di via Alpignano. L’uomo è stato soccorso dai medici del 118 ed è in gravi condizioni. Secondo quanto riportato da La Stampa, si tratta di un pensionato di 75 anni che ha sparato contro l’ex moglie, sua coetanea. Ancora ignote le cause del gesto. Alcuni testimoni, come ...

