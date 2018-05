Solo sei bandiere blu contro le 27 della Liguria | è una sconfitta per la Sicilia

Amici 17 - Arisa duro attacco contro Biondo : «Sei Solo una moda - ma farai tanti soldi» : La quinta puntata di Amici di Maria De Filippi in diretta su Canale 5 ha tante novità in serbo: niente prima fase con esibizioni corali, Antonino Cannavacciuolo primo ospite del serale e Arisa in ...

Vito Caroli - scomparso da Borgo San Michele/ Video - Chi l'ha visto : appello del figlio 19enne : “Non sei Solo” : Vito Caroli, il 50enne di Borgo San Michele in provincia di Latina, del quale non si hanno notizie da oltre 10 giorni: l'appello del figlio 19enne a Chi l'ha visto.(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 19:07:00 GMT)

Governo. Salvini : "Accordo Solo con M5S". Di Maio : "Ti sei piegato a Berlusconi. Subito al voto" : Il Pd intanto - tramite un documento dei renziani (che ha creato nuovi malumori all'interno del partito) - esclude qualsiasi fiducia a un esecutivo guidato da Salvini e Di Maio

Governo. Salvini : accordo Solo con 5Stelle. Di maio : ti sei piegato al Cav. Subito al voto : Il Pd intanto - tramite un documento dei renziani (che ha creato nuovi malumori all'interno del partito) - esclude qualsiasi fiducia a un esecutivo guidato da Salvini e Di maio

Ulreich - non sei Solo! Da Kahn e Dida a Buffon e Zenga : top 10 delle papere : Pareti esultanti intorno all'uomo più triste del mondo, che ieri sera, con quella papera a pochi minuti dall'inizio del secondo tempo, ha indirizzato la partita sui binari madrileni. Un uomo solo, ma ...

Bobby Solo contro Veronica Satti/ “Mai cercato in 15 anni” - Malgioglio : “ma che padre sei?” (Domenica Live) : Bobby Solo contro Veronica Satti e Cristiano Malgioglio: il cantante torna a parlare dopo la passata puntata del Grande Fratello usando parole di fuoco: il caso a Domenica Live.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 15:20:00 GMT)

Lory del Santo/ "Ho pianto Solo per un uomo : Richard Krajicek" : il racconto di sei mesi d'inferno : Lory del Santo torna a raccontarsi e questa volta parla dei suoi uomini e dell'unico uomo che l'ha ridotta in lacrime. Di chi si tratta? Del tennista Richard Krajicek, ecco cosa è successo(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 11:29:00 GMT)

“Giulia ti sei salvata!”. Damellis - ma allora è vero. Fino a ieri erano Solo voci (pesantissime) - ma ora arriva la conferma. E dalla sorella della De Lellis! “Ecco cosa faceva Andrea Damante a sua insaputa” : Lei annuncia: “Avete capito che sono una ragazza che va dritta al punto sempre senza prese in giro o altro. Mi sembrava giusto dirvi che io e Andrea non siamo più fidanzata”; lui, 24 ore dopo, replica: “Dopo 13 ore di aereo scopro solo adesso con grande sorpresa tutte le dichiarazioni fatte, le storie, i commenti su tutto quello che è successo tra me e Giulia che, sì, come dice lei ci siamo lasciati, ci siamo lasciati ...

Malgioglio contro Bobby Solo al Grande Fratello : “Che padre sei?” : Bobby Solo criticato da Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Nella Casa del Grande Fratello è entrata stasera anche Veronica Satti, figlia non riconosciuta di Bobby Solo. Cristiano Malgioglio dopo aver sentito la sua presentazione non è riuscito a trattenersi e ha voluto lanciare molte frecce a favore della futura coinquilina. Prima di tutti l’opinionista (o emozionista, come ha voluto descriversi) ha affermato di essere orgoglioso ...

Federica Angeli - “Federì sei giovane - hai una famiglia”. L’imputato : “No minacce - Solo un consiglio” : “Una intervista partita serena e diventata disastrata…”. Paolo Riccardo Papagni, sentito nel processo per tentata violenza privata ai danni della giornalista di Repubblica Federica Angeli, ha ripercorso il giorno dell’intervista nel maggio del 2013, anche con telecamera poi spenta, alla cronista di Repubblica che l’uomo, socio e fratello del presidente di Assobalneari, aveva rilasciato per poi interromperla. ...

Dopo sei squilli - la Fiorentina rallenta : Solo 0-0 con la Spal : I viola creano più di un'occasione, ma non riescono a trovare la via della rete contro una Spal ordinata ma quasi mai incisiva. Per la squadra di Pioli è un mezzo passo falso nella corsa all'Europa, per gli estensi pareggio d'oro nella difficile lotta salvezza

'Sei una testa di c...o'. 'Mi attacca Solo perché sono giovane'. E' scontro Hamilton-Verstappen : L'olandese, che è il più giovane pilota ad aver vinto una gara del campionato del mondo di F1, ha spiegato il suo punto di vista sull'incidente che lo ha messo fuori gara nel secondo gran premio ...

Mafia : da M5S Ars solidarietà a Borrometi - non sei Solo : Palermo, 10 apr. (AdnKronos) – Il gruppo del M5S all’Ars esprime solidarietà a vicinanza al giornalista Paolo Borrometi, ancora oggetto di minacce di tipo mafioso. “A Paolo e ai suoi familiari – dice la capogruppo Valentina Zafarana – giunga il nostro abbraccio più sincero e sentito. La sua costante attività di ricerca e racconto dei fatti, gli costa già una vita blindata e di rinunce. Invitiamo Paolo ad andare ...