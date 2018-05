Softball | Serie A1 2018 | Bussolengo e Bollate restano le uniche a punteggio pieno

Softball - Serie A1 2018 : sei doppiette nella prima giornata. Partono forte Forlì e Bollate : La prima giornata del campionato di Serie A1 di Softball ha visto realizzarsi sei sweep, sei doppiette realizzate dalle squadre favorite. I match, però, hanno offerto comunque equilibrio ed emozioni, come quelli tra Castellana e Sestese. Il primo incontro, infatti, si è risolto solamente al nono inning, dopo due supplementari uno dei quali terminato 0-0. Il punteggio finale è stato invece 2-1. Vantaggio minimo anche in gara-2, vinta 5-4 in ...

Softball : le convocate dell’Italia per le European Pro Series 2018 : Tutto pronto per le WBSC European Pro Series di Softball che vedranno impegnata la nazionale italiana: le azzurre affronteranno le USSSA Pride. Ha diramato oggi le convocazioni per l’evento il CT Enrico Obletter: poche variazioni rispetto alla recente Asia Pacific Cup. Da segnalare però il ritorno in azzurro di Valeria Bortolomai. Andiamo a scoprire tutte le ...