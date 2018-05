Smartphone per modding | quale comprare

chimerarevo

(Di lunedì 7 maggio 2018) Una delle caratteristiche fondamentali che rende Android un sistema operativo aperto e versatile è il. Alcuni sviluppatori realizzano delle versioni modificate di Android, chiamate comunemente Custom ROM. Esse permettono la massima customizzazione, introducono delle funzionalità in più e, elemento più importante, ridanno nuova vita a uno. Ilè l’operazione che ci consente di modificare il firmware originale del proprio. I veterani e gli appassionati del settore conosceranno sicuramente XDA, conosciuto meglio come l’olimpo del. Questo forum è composto da un’enorme community di sviluppatori e utenti in cui possiamo trovare custom ROM, custom recovery, mod e tanto altro per quasi ognipresente in commercio. Purtroppo, non tutti glisono supportati pienamente dalla community. Alcunivengono ...