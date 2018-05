Smartphone nuovo | mi serve un antivirus?

Xiaomi la crescita è incredibile : il mercato degli Smartphone ha un nuovo protagonista : Le vendite dell’ultimo trimestre 2018 nel mercato degli smartphone sono in calo, ma Xiaomi continua a fare enormi progressi consolidando il quarto posto come produttore al mondo.Gli esperti lo dicono già da un paio di anni: il mercato degli smartphone è ormai saturo, le vendite aumenteranno di poco nei prossimi anni o ci potrebbero essere anche dei piccoli cali annuali.A conferma di ciò, l’ultimo resoconto dell’anali di mercato ...

Xiaomi vorrebbe lanciare un nuovo chipset per Smartphone : Ve ne avevamo già parlato ad inizio anno, ma ora Xiaomi sembra veramente intenzionata a proseguire con lo sviluppo di un suo SoC personale. Dopo il fallimento di Surge S1 tocca a TSMC produrre un nuovo Surge S2!

Ti Serve Lo Smartphone Nuovo? Su eBay Sconti Fino Al 40% : Su eBay ritornano le “Offerte imperdibili”: Sconti Fino al 40% su Smartphone Android. Galaxy S9 Dual SIM ITA a 559€, iPhone 7 a 468€ e molto altro in offerta. Hai bisogno di uno Smartphone Nuovo? Approfitta degli incredibili Sconti eBay! Super Sconti su eBay per gli Smartphone nuovi Ti Serve un nuovo Smartphone? Hai bisogno di comprare un […]

“Con questo trucco entreranno nel vostro Smartphone”. Il codice di accesso? Ecco come fanno ad azzeccarlo in pochissimi minuti e al primo tentativo. Come proteggersi da questo nuovo e temibile “sistema” : Se siete possessori di un iPhone (vecchio o nuovo poco conta), sappiate di essere a rischio. No, nulla a che fare con la vostra persona, ma un rischio sulla violazione di privacy. L’allarme è stato lanciato da Thomas Reed, direttore della Malwarebytes, che dalle pagine del blog della compagnia ha invitato i possessori del telefonino della “mela” a cambiare password evitando codici brevi. Un dispositivo in grado di ...

Honor 10 / In Italia arriva il nuovo top di gamma per gli Smartphone Android : caratteristiche e prezzi : Honor 10, in Italia arriva il nuovo top di gamma per gli smartphone Android: caratteristiche e prezzi, ultime novità. Il marchio cinese si prepara ad invadere il mercato cinese.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 13:48:00 GMT)

Amazon : ecco il nuovo browser per Smartphone e tablet Android Video : Tra le innumerevoli applicazioni, sul PlayStore di Android [Video]da oggi ne troveremo una in più: si tratta del browser di #Amazon e si chiama ''Internet''. Gli sviluppatori affermano che l'applicazione è leggera, veloce e non costituisce un rischio per i dati personali degli utenti che lo utilizzano. Intanto, possiamo subito verificare che effettivamente l'applicazione pesa pochissimo, addirittura inferiore ai 2 MB. Il design del browser è ...

Con 500 il nuovo Smartphone Samsung Galaxy S9 : Dalla collaborazione tra Fiat e Samsung nasce “Galaxy4U”, una nuova promozione che consente di avere il meglio della telefonia mobile in omaggio acquistando uno dei modelli della famiglia 500, con qualunque allestimento e motorizzazione. Ad aprile, infatti, coloro che accenderanno il finanziamento “Galaxy4U”, studiato da FCA Bank per l’acquisto di Fiat 500, Fiat 500X oppure […] L'articolo Con 500 il nuovo ...

Nuovo primato Huawei con il primo Smartphone 5G? Ecco quando : Huawei pronta a fare la differenza rispetto ai concorrenti con il primo smartphone 5G molto presto? Il produttore cinese impiega molte risorse nello sviluppo di nuove tecnologia e la connessione ultra rapida è al centro dei suoi nuovi progetti in riferimento alle infrastrutture ma pure ai dispositivi in grado di supportare il Nuovo standard. Secondo gli ultimi rumor, il primo smartphone con supporto 5G sarebbe già pronto a fare capolino sul ...

Unieuro lancia il nuovo volantino : voli gratis ogni in Europa ogni 300 euro e tanti Smartphone in offerta : Unieuro presenta il nuovo volantino "Tu dove vuoi volare gratis?", valido dal 20 aprile al 3 maggio, che consente di ricevere, per ogni 300 euro di spesa, un volo gratis andata e ritorno in europa. Contenti, vero?

Nokia X il nuovo misterioso Smartphone mostrato in foto dal vivo : Un nuovo e misterioso smartphone con sistema operativo Android chiamato Nokia X è stato ripreso in alcune immagini dal vivo: di che si tratta?HMD Global dopo aver presentato al grande pubblico il Nokia 8 Scirocco e la variante 2018 del Nokia 6 al MWC 2018 di fine febbraio a Barcellona, pare che si appresti a lanciare un nuovo smartphone.Nokia X: un nuovo smartphone che sarà annunciato in cina alla fine di aprile 2018?Continue reading Nokia X il ...

LG potrebbe annunciare un nuovo Smartphone 18 : 9 di fascia medio-bassa : LG potrebbe presentare a breve un nuovo smartphone di fascia medio-bassa con display 18:9 e angoli arrotondati e privo di notch: ecco i dettagli forniti da Roland Quandt sullo smartphone per ora senza nome.

Huawei P20 Pro - recensione/ Pro e contro del nuovo Smartphone : fotocamera di altissimo livello : Huawei P20 Pro, recensione: pro e contro del nuovo smartphone, tra i punti di forza lo schermo e la fotocamera, ma la memoria non è espandibile. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 15:28:00 GMT)

In arrivo un nuovo Smartphone con il marchio Commodore : (Foto: Commodore Business Machines) Non c’è due senza tre per Commodore Business Machines, casa nata dagli italiani Massimo Canigiani e di Carlo Scattolini per portare in territorio smartphone lo storico marchio che ha regalato al mondo gadget leggendari come Commodore 64 e Amiga. Dopo aver lanciato sul mercato negli anni scorsi Pet e Leo, il gruppo ha infatti annunciato la sua intenzione di proporre ai nostalgici di quegli anni un nuovo ...

Prime immagini per KOOLNEE K3 - un nuovo Smartphone con cornici ridotte : KOOLNEE, il nuovo produttore cinese che ha presentato alcuni smartphone molto interessanti, sta lavorando a K3, ilnuovo dispositivo con cornici ridotte ai minimi termini.