Smartphone e non solo | dal 24 maggio Xiaomi arriva in Italia

Xiaomi WOWSTICK : Il Miglior Cacciavite per smontare Smartphone e non solo : Xiaomi WOWSTICK è il Miglior Cacciavite per smontare Smartphone e costa solo 25 euro. E’ elettrico ed ha tutte le punte per smontare dispositivi elettronici Xiaomi WOWSTICK in offerta a soli 25 euro. Cacciavite elettrico con punte per smontare dispositivi elettronici Se siete smanettoni e smontate Smartphone, tablet o notebook, sicuramente avere un set per […]

WhatsApp : attenzione al messaggio Killer che blocca gli Smartphone Android - e non gli iPhone : Su WhatsApp sta circolando di recente un messaggio che sulla carta potrebbe portare al blocco (temporaneo) del vostro smartphone Android, mentre sono immuni gli iPhone: si tratta solo di uno scherzo!Qualcosa di interessante per qualcuno, tragico per altri o scherzoso per la maggior-parte delle persone sta accadendo di recente nell’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo: WhatsApp.Su WhatsApp circola un messaggio ...

Samsung (finalmente) pareggia Apple - ma il merito non è degli Smartphone : lunga vita ai semiconduttori : Finalmente ce l'ha fatta Samsung a chiudere il gap in redditività nei confronti degli acerrimi rivali di Apple. A certificarlo i dati relativi al Q1 2018 L'articolo Samsung (finalmente) pareggia Apple, ma il merito non è degli smartphone: lunga vita ai semiconduttori proviene da TuttoAndroid.

Come recuperare aggiornamenti non scaricati su Smartphone Huawei : procedura ufficiale : Vi è mai capitato di ricevere sul vostro smartphone Huawei la notifica per portare a termine un nuovo aggiornamento, ma di aver rimandato l'appuntamento per tutta una serie di motivi? Bene, allora dovete sapere che di tanto in tanto, in queste circostanze, cercando di ripescare in un secondo momento quel pacchetto software non lo troverete in quelli disponibili. In questo modo diventa impossibile procedere via OTA per tutti gli utenti che sono ...

Mercato Smartphone ha toccato l'apice : non può più crescere : Nel complesso, la produzione e le vendite di smartphone hanno contribuito all'economia globale per 3,6 trilioni di dollari , 4,5%, nel 2017. In tutta l'Asia, le vendite di smartphone e di componenti ...

Il primo Smartphone 5G di Huawei sarà lanciato nella metà del 2019 e le CPU Kirin non saranno vendute ad altri produttori : Il primo smartphone con funzionalità 5G di Huawei sarà lanciato nella seconda metà del prossimo anno e arriverà sul mercato nel terzo trimestre del 2019 L'articolo Il primo smartphone 5G di Huawei sarà lanciato nella metà del 2019 e le CPU Kirin non saranno vendute ad altri produttori proviene da TuttoAndroid.

Vende uno Smartphone on line - incassa i soldi ma non lo spedisce : FASANO - I carabinieri della stazione di Pezze di Greco, al termine degli accertamenti scaturiti dalla denuncia presentata da una impiegata 27enne del luogo, hanno denunciato per il reato di truffa, D.

Samsung in Cina non riesce più a vendere Smartphone : In Cina il business di Samsung ha subito un'impressionante flessione, passando dal 20% del market share nel 2015 ad appena lo 0,8% nel quarto trimestre del 2017 L'articolo Samsung in Cina non riesce più a vendere smartphone proviene da TuttoAndroid.

Facebook non usa il microfono del vostro Smartphone per spiarvi - parola di Mark Zuckerberg : Nel corso dell'udienza al Senato americano, Marck Zuckerberg ha smentito categoricamente la leggenda urbana secondo cui Facebook utilizza i microfoni degli smartphone per ottenere maggiori informazioni sui propri utenti. L'articolo Facebook non usa il microfono del vostro smartphone per spiarvi, parola di Mark Zuckerberg proviene da TuttoAndroid.

Un “notch” non basta : Zte prepara lo Smartphone con doppia lunetta : (Foto: Zte) L’adozione della tacca in stile iPhone sul display di un numero sempre maggiore di smartphone sta provocando nel grande pubblico una gamma di reazioni che spaziano dall’entusiasta al polemico, passando per una grande maggioranza di persone indifferenti al fenomeno. A differenza degli utenti, i produttori però sembrano tutti ansiosi di abbracciare la novità e tra questi c’è sicuramente Zte, che sembra essersi messa ...

Smartphone per tutti i gusti e non solo in offerta su Lightinthebox : Continuano le ottime proposte di Lightinthebox, lo store online cinese, che propone numerosi Smartphone e tantissimi accessori a prezzo particolarmente interessanti. L'articolo Smartphone per tutti i gusti e non solo in offerta su Lightinthebox proviene da TuttoAndroid.

30 custodie per Smartphone che non passano inosservate : Uno degli accessori più cari ai geek di ultima generazione è la custodia per lo smartphone. E, ovviamente, anch’essa deve essere tassativamente di ultima generazione. Non è solo questione di compatibilità con i più recenti modelli di cellulari usciti sul mercato ma anche di performance di alto livello che vanno dal comfort tattile per l’utente alla protezione anti-caduta per lo smartphone. In una gallery abbiamo raccolto 30 custodie per iPhone ...

Hold - l'app che ti paga per non usare lo Smartphone : Nata in Norvegia, si sta diffondendo in Gran Bretagna. Si avvia il software e parte un timer. E più il tempo passa, più lo studente accumula punti: uno ogni...

Hold : la App che paga chi non usa lo Smartphone : La necessità di una disintossicazione dal mondo social e dall'esigenza di essere sempre connessi sembra provenire da più parti. Il dibattito sul tema è molto caldo: nei giorni scorsi due importanti ...