Undici misure cautelari per affiliati al caln "Belforte-fazione Maddaloni" e imprenditori collusi del settore della gestione delle, sono state disposte dalla Procura Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Napoli, nelno. Per i destinatari le accuse vanno dall'estorsione, alle intestazioni fittizie di beni, illecita concorrenza con violenza e minaccia, e l'aggravante del metodo mafioso. In corso anche il sequestro dellein molti esercizi commerciali.(Di lunedì 7 maggio 2018)