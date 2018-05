Slot machine imposte dal clan Belforte nel Casertano | 11 arresti

Riduzione orari Slot machine - il Gruppo Andora in MoVimento : "Il prossimo Consiglio comunale non prevede la discussione di questo delicato ... : 'Ricordiamo che il comune di Savona ha visto diminuire lo spreco di denaro in questo passatempo pericoloso, dato che presumibilmente corrisponde ad un rientro in circolo nell'economia reale di parte ...

Super-colpo della banda : svaligiate 15 Slot-machines - rubato un cambiamonete : Super-colpo nella sala scommesse Sisal Wincity di strada Torino 43 a Orbassano la notte di domenica 8 aprile 2018, all'interno del complesso Europalace. Le telecamere hanno immortalato i ladri pochi ...

Slot machine e ludopatie - Nencini plaude alle iniziative del comune di Sansepolcro : "L'iniziativa del comune di Sansepolcro sul contrasto alle ludopatie non è solo giusta, ma ormai necessaria". Lo ha detto Riccardo Nencini, Segretario del Psi, commentando le misure che il comune di ...

"Star Wars Battlefront II? Non era nostra intenzione creare una Slot machine per spremere denaro dalle persone" : "Per me è importante che i grandi publisher diano una mano nella realizzazione dei giochi indie. Quando possedevo la mia compagnia avevamo la stessa passione e convinzione che hanno parecchi piccoli sviluppatori di oggi e ho vissuto le stesse lotte e difficoltà. Proprio per questo posso dire una cosa: quando feci tutto questo venti anni fa penso che fosse più facile di quanto lo sia oggi. Gli sviluppatori di oggi si trovano in un mondo ...

Tempesta di fuoco nella sala Slot machine : freddata una coppia. Caccia aperta al killer : Milano Li ha uccisi a sangue freddo, sparando 5 colpi di pistola, quindi è fuggito a bordo di un'utilitaria insieme a una donna. Drammatico assalto con duplice omicidio quello in cui è rimasta vittima ...

Troppe Slot machine - la 'guerra' del ministero : "Un anno per distruggerle o venderle" : Tante, Troppe slot machine in Italia. E così, nei prossimi mesi, molte dovranno essere vendute (anche all'estero) oppure distrutte e smaltite attraverso le stesse procedure previste per i rifiuti pericolosi. E' questo...