Slimefest 2018 | ecco tutti i super ospiti dell’evento musicale di Nickelodeon!

Shade presenta Nickelodeon Slimefest 2018 - a Mirabilandia a giugno : Shade presenta Nickelodeon Slimefest 2018, l'evento musicale di Nickelodeon in programma per il prossimo 9 giugno a Mirabilandia, il parco divertimenti di Ravenna. Un pomeriggio in musica, all'insegna del divertimento e di tanto slime è ciò che è in programma per il prossimo 9 giugno con lo Slimefest presentato da Shade. Rapper, attore, doppiatore e freestyler, Shade si cimenta adesso nel ruolo di conduttore per la terza edizione dello ...