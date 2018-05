Silvio Berlusconi dice no alla linea di Gianni Letta e al governo del presidente

Centrodestra - il retroscena sul vertice prima delle Consultazioni : vince Silvio Berlusconi - 'mandato di governo a noi' : Il Centrodestra unito dal presidente Sergio Mattarella : dal vertice mattutino a Palazzo Grazioli , secondo le ultime indiscrezioni Matteo Salvini , Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni sarebbero usciti ...

Matteo Salvini contro Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni : il retroscena dal vertice del centrodestra : Il centrodestra sull'orlo della rottura, ancora una volta. Ma ora il tempo sta per scadere e l'aut auto non è di Luigi Di Maio , ma di Sergio Mattarella . A poche ore dall'ultimo giro di consultazioni,...

Silvio Berlusconi - fedelissimi spaccati : cosa pensano Confalonieri - Galliani e Letta di Salvini e Di Maio : Un retroscena clamoroso su Fedele Confalonieri , un ribaltone storico. 'Bisogna essere giovani per fare le rivoluzioni', ha detto un mese fa il presidente di Mediaset a Silvio Berlusconi e agli altri ...

Vertice centrodestra - silenzio assoluto : Silvio Berlusconi e Matteo Salvini alla rottura - verso il governo Lega-M5s : L'attesissimo Vertice del centrodestra a Palazzo Grazioli si è concluso domenica sera intorno alle 23. E i leader si trincerano in un silenzio assoluto : nessuna dichiarazione ufficiale né di Matteo ...

Lega - fonti : 'Apprezzamento per le parole di Luigi Di Maio'. L'alleanza con Silvio Berlusconi scricchiola : Luigi Di Maio , da Lucia Annunziata , ha confermato la sua disponibilità a un passo indietro : il grillino è pronto a rinunciare alla premiership pur di evitare il cosiddetto "governo del presidente". ...

Luigi Di Maio chiude a Silvio Berlusconi - Anna Maria Bernini lo polverizza : 'Persona inquietante' : Ancora una volta Luigi Di Maio , il disco rotto grillino, ha detto: 'Tutti tranne Silvio Berlusconi '. Insomma, ha rispedito ancora al mittente l'offerta di Matteo Salvini: questo il sunto dello ...

Loro 2 - Paolo Sorrentino ritrae il suo Silvio Berlusconi/ "La paura di morire è dietro tutto" : Loro 2, secondo capitolo del film di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi, esce al cinema il 10 maggio: le dichiarazioni di Elena Sofia Ricci e Kasia Smutniak.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 13:45:00 GMT)

Crozza è Berlusconi - uno dei più grandi poeti del nostro tempo : “Silvio - rimembri ancora quel tuo membro immortal…” : Dopo il trionfo del Centrodestra in Friuli , Silvio Berlusconi ci crede ancora e durante la puntata di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove -si lascia andare a una confessione: “Sto pensando…quando avrò un po’ di pace… di lasciare un governo ai miei nipotini. devono sapere che il nonno, a un certo momento ha distrutto questo Paese…”. Live streaming, episodi completi e clip extra su ...

Fedele Confalonieri lancia Matteo Renzi come erede di Silvio Berlusconi : La missione era difficile. E per il momento può dirsi fallita. Convincere esponenti di altri gruppi a sostenere un governo di centrodestra. Al momento non si registrano esodi di massa. Non sono più ...

Compleanno con «Amici» per PierSilvio Berlusconi : Maria De Filippi e Piersilvio Berlusconi Per Piersilvio Berlusconi un Compleanno tra amici. Quelli di Maria De Filippi, però. Che il vicepresidente Mediaset nutrisse una predilezione per il talent di Maria De Filippi è una cosa più o meno nota o comunque prevedibile, quanto trapelato nelle ultime ore, però, giunge comunque inaspettato. Libero Quotidiano rivela che il vicepresidente Mediaset avrebbe una passione per il talent di Maria De Filippi ...

PAOLO SORRENTINO - LORO 2 : IL SECONDO FILM SU Silvio Berlusconi / "Non volevo puntare il dito contro nessuno" : PAOLO SORRENTINO torna al cinema con LORO 2, il SECONDO FILM su SILVIO BERLUSCONI: le dichiarazioni del regista e degli attori Elena Sofia Ricci e Toni Servillo.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 08:40:00 GMT)

Pier Silvio Berlusconi - la cotta per Amici di Maria De Filippi. L'indiscrezione a Mediaset : quella telefonata... : E quest'anno, pur dopo tante edizioni di Amici , per la cronaca siamo alla diciassettesima, , pare che Pier Silvio non perda una singola puntata del serale. E ancora, altre indiscrezioni raccontano ...

LORO 2 - la resurrezione e la morte del Silvio Berlusconi di Sorrentino : ROMA – Vecchio, patetico e inarrestabile. Un uomo sorretto dall’apparenza e da un sorriso di plastica stampato in faccia. Questo è il Silvio Berlusconi di Paolo Sorrentino in LORO 2, dal 10 maggio al cinema con Universal Pictures. Il regista partenopeo torna a far immergere il pubblico nella sua poetica cinematografica fatta non solo di bellezza […]