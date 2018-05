Sicilia : voto di scambio politico-mafioso - torna in libertà deputato Gennuso : Palermo, 7 mag. (AdnKronos) – torna in libertà il deputato regionale Siciliano Giuseppe Gennuso, arrestato lo scorso mese con l’accusa di voto di scambio politico-mafioso. Il Tribunale del Riesame ha accolto il ricorso presentato dai legali del politico eletto a novembre con la lista dei Popolari e Autonomisti. Con Gennuso, che ha sempre respinto ogni accusa, erano stati fermati anche Francesco Giamblanco, 31 anni, cognato del boss ...

Sicilia : chiusa discussione generale su finanziaria - domani voto norme : Palermo, 26 apr. (Adnkronos) - Si è chiusa dopo cinque ore, come stabilito dalla capigruppo, la discussione generale dell'Ars sulla manovra finanziaria. Il vicepresidente Giancarlo Cancelleri ha rinviato la seduta a domani mattina alle 9.30. All'ordine del giorno il bilancio dell'Ars, le modifiche a

Voto di scambio - i Caputo tornano liberi. Riesame accoglie ricorso del dirigente e del candidato della Lega in Sicilia : Per la procura di Termini Imerese chiedevano voti in cambio di posti di lavoro. Di più. Sono accusati anche di attentato ai diritti politici del cittadino per aver fatto credere che nella campagna elettorale per le regionali Siciliane del 2017 il candidato era uno, anche se in realtà era l’altro. Sono i fratelli Salvino e Mario Caputo. Il primo ex deputato regionale Siciliano e commissario straordinario per la provincia di Palermo del ...

Mafia : Cancelleri - in Sicilia controlla voto e ha determinato vittoria Musumeci : Palermo, 18 apr. (AdnKronos) – Per il pentastellato Giancarlo Cancelleri, leader dell’opposizione all’Assemblea regionale Siciliana e candidato governatore del M5s alle scorse elezioni regionali in Sicilia, il governatore Nello Musumeci è “il presidente di una banda di impresentabili che ti hanno eletto”. Il Cinquestelle torna a parlare dopo l’arresto del parlamentare regionale Giuseppe Gennuso per voto di ...

Mafia : Cancelleri - in Sicilia controlla voto e ha determinato vittoria Musumeci : Palermo, 18 apr. (AdnKronos) - Per il pentastellato Giancarlo Cancelleri, leader dell'opposizione all'Assemblea regionale Siciliana e candidato governatore del M5s alle scorse elezioni regionali in Sicilia, il governatore Nello Musumeci è "il presidente di una banda di impresentabili che ti hanno el

Sicilia : arrestato il parlamentare Giuseppe Gennuso - è accusato di voto di scambio : Giuseppe Gennuso, parlamentare regionale Siciliano di 65 anni, è stato arrestato ieri sera dai carabinieri del comando provinciale di Siracusa: nei suoi confronti l’accusa è di voto di scambio aggravata dal metodo mafioso. Al quarto mandato, Gennuso è stato protagonista in passato anche di iniziative eclatanti, come quella di incatenarsi per protesta contro la giunta regionale Crocetta. Il parlamentare si trova ora agli arresti domiciliari e ...

Sicilia - dal voto di scambio di Gennuso al riciclaggio di Genovese : tutti gli indagati seduti all’Assemblea regionale : C’è Luigi Genovese, deputato di Forza Italia indagato per riciclaggio. Vicino a lui siede Riccardo Savona, stesso partito, accusato di compravendite immobiliari fittizie. Ma c’è anche Luca Sammartino, parlamentare del Partito democratico, indagato dopo il video di una donna malata di 88 anni ricoverata in una casa di cura e portata a votare senza autorizzazioni. Sono coloro che dopo le elezioni di novembre 2017 occupano le poltrone ...

Arrestato Giuseppe Gennuso - voto di scambio Sicilia/ Cancelleri ”voti sporchi per Musumeci” : Ternullo deputata : voto di scambio in Sicilia, Arrestato deputato Giuseppe Gennuso: c'è l'aggravante mafiosa? Le ultime notizie sul terremoto nella politica Siciliana: Ternullo neo deputata(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 11:10:00 GMT)

Voto di scambio in Sicilia - arrestato deputato regionale : Con l' accusa di Voto di scambio politico-mafioso i Carabinieri di Siracusa hanno arrestato nella tarda serata di ieri il parlamentare regionale Siciliano Giuseppe Gennuso, 65 anni , eletto alle ...

Voto di scambio - arrestato deputato regionale in Sicilia | Presi due affiliati ai clan : Voto di scambio, arrestato deputato regionale in Sicilia | Presi due affiliati ai clan Si tratta del parlamentare regionale Giuseppe Gennuso, 65 anni, della lista di centrodestra Popolari ed Autonomisti Continua a leggere

GIUSEPPE GENNUSO - ARRESTATO DEPUTATO ARS PER VOTO DI SCAMBIO/ Sicilia - ultime notizie : ‘patto’ con clan Avola : VOTO di SCAMBIO in Sicilia, ARRESTATO DEPUTATO GIUSEPPE GENNUSO: c'è l'aggravante mafiosa? Le ultime notizie sul terremoto nella politica Siciliana: accordo con la cosca di Avola?(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 09:41:00 GMT)

Voto di scambio in Sicilia : arrestato deputato regionale : Palermo, 17 apr. , askanews, Il deputato regionale Siciliano Giuseppe Gennuso, eletto nella lista Popolari ed Autonomisti, è stato arrestato ieri sera dai carabinieri del comando provinciale di ...

Voto di scambio - arrestato deputato regionale in Sicilia : Il parlamentare regionale Siciliano Giuseppe Gennuso, 65 anni, della lista di centrodestra Popolari ed Autonomisti, è stato arrestato dai carabinieri di Siracusa con l'accusa di Voto di scambio . Il ...

Voto di scambio in Sicilia : arrestato deputato regionale : Palermo, 17 apr. , askanews, - Il deputato regionale Siciliano Giuseppe Gennuso, eletto nella lista Popolari ed Autonomisti, è stato arrestato ieri sera dai carabinieri del comando provinciale di ...