Sicilia | M5S lancia nuovo piano rurale | isola prima per aziende bio ma ultima in consumi

Sicilia : Campo - M5S - - finanziaria non rappresenta isola : 'Questa ennesima finanziaria priva di respiro ' spiega Campo ' non poteva certo passare con il nostro voto, dal momento che si tratta di uno strumento legislativo che non ha alcuna visione politica ...

Sicilia : Campo (M5S) - finanziaria non rappresenta isola : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - "Se il buon giorno si vede dal mattino, la prima finanziaria del governo Musumeci non rappresenta di certo nulla di tutto ciò che i Siciliani s’attendevano”. Così, la deputata regionale del Movimento 5 Stelle all'Ars, Stefania Campo, dopo l’approvazione, nella tarda ser

Sicilia : Campo (M5S) - finanziaria non rappresenta isola : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) – “Se il buon giorno si vede dal mattino, la prima finanziaria del governo Musumeci non rappresenta di certo nulla di tutto ciò che i Siciliani s’attendevano”. Così, la deputata regionale del Movimento 5 Stelle all’Ars, Stefania Campo, dopo l’approvazione, nella tarda serata di lunedì, della finanziaria all’Ars da parte della maggioranza di Musumeci.‘Questa ennesima ...

Sicilia. Finanziaria - Palmeri - M5S - : Un milione e mezzo di euro ai comuni per le scuole degli antichi mestieri e delle tradizioni popolari : Una norma di assoluto buon senso -sottolinea la deputata che serve a incentivare la tradizione e gli antichi mestieri di una terra la cui economia deve continuare a vivere delle eccellenze del ...

Sicilia : Corrao (M5S) - imposta regionale su centri commerciali : Palermo, 27 apr. (AdnKronos) - “Un’imposta regionale per i grossi centri commerciali da utilizzare per la protezione ambientale e la pianificazione del territorio. Se al governo Musumeci e la sua maggioranza, stanno a cuore le sorti dell’economia locale e dell’ambiente, prendano esempio da quanto ha

Sicilia : Trizzino (M5S) - assunzioni Arpa grande vittoria per ambiente : Palermo, 27 apr. (AdnKronos) - “Da anni finalmente una norma di giustizia a tutela dell’ambiente, grazie alla quale verranno aperti i concorsi pubblici per il reclutamento di nuovo personale qualificato all’interno dell’agenzia per l’ambiente Arpa. Una volta tanto i giovani laureati, non dovranno sc

Sicilia - M5S : 'Finanziaria gettone - la manovra giunta in aula è un film horror' : "Neanche Crocetta era riuscito a 'oscurare' i lavori in commissione: questo Governo impedendo le dirette streaming ha fatto in modo che nessuno vedesse le modalità 'vergognose' con cui sono passati ...

Sicilia : M5S - tutelare diritti famiglie lavoratori TTT Lines : Palermo, 24 apr. (AdnKronos) – “Non possono essere sempre i lavoratori a pagare. è necessario tutelare i diritti di queste famiglie che da un giorno all’altro si ritrovano senza certezze. Avanzeremo una richiesta di audizione all’Ars con i sindacati e dirigenza dell’azienda”. A dichiararlo sono le deputate catanesi del Movimento 5 Stelle Jose Marano (Ars), Simona Suriano e Laura Paxia (Camera dei Deputati), a ...

Sicilia : M5S - tutelare diritti famiglie lavoratori TTT Lines : Palermo, 24 apr. (AdnKronos) - "Non possono essere sempre i lavoratori a pagare. È necessario tutelare i diritti di queste famiglie che da un giorno all’altro si ritrovano senza certezze. Avanzeremo una richiesta di audizione all’Ars con i sindacati e dirigenza dell’azienda”. A dichiararlo sono le d

Sicilia : M5s - Finanziaria? Maxi tabella H per accontentare appetiti partiti : Palermo, 23 apr. (AdnKronos) - "Una Maxi tabella H per accontentare gli appetiti dei partiti, nemmeno durante l’era Crocetta, probabilmente, si era arrivato a tanto". Il M5S all’Assemblea regionale Siciliana boccia senza appello la Maxi manovra che sta per sbarcare in Aula dopo essere stata "gonfiat

Sicilia : M5S - al tavolo tecnico su autismo solo associazione della Pennino : Palermo, 20 apr. (AdnKronos) - "All'assessore alla Salute Ruggero Razza stanno talmente a cuore le sorti della disabilità in Sicilia da inserire al tavolo tecnico per il riordino e la riorganizzazione della rete assistenziale una sola associazione, la Parlautismo Onlus che non solo non è assolutamen

Sicilia : M5S - accolte nostre sollecitazioni per assunzione precari : Palermo, 17 apr. (AdnKronos) - “In una circolare emanata dall’assessorato alla Salute sulla ricognizione del personale precario dell’Asp di Messina, è stata finalmente inserita anche la figura dei dirigenti biologi assunti dalle Asp con contratto a tempo determinato. Si tratta di una categoria di pr

Sicilia : M5S - Musumeci prenda posizione o sarà presidente eletto da impresentabili : Palermo, 17 apr. (AdnKronos) - "Il reato contestato è gravissimo: Gennuso è accusato di aver stretto accordi con un clan mafioso. Dalle intercettazioni apprendiamo che avrebbe barattato soldi in cambio di voti. E’ chiaro, che con queste condizioni, la partita del voto delle regionali è stata palesem

Sicilia : arresto Gennuso - alle Regionali il M5S lo indicò tra gli 'impresentabili' : Palermo, 17 apr. (AdnKronos) - "Ecco gli impresentabili di Musumeci, che lui cerca di nascondere". Era l'11 ottobre del 2017, e mancava poco meno di un mese alle Elezioni Regionali Siciliane. Giancarlo Cancelleri, candidato alla Presidenza della Regione Siciliana per il M5S pubblicò un post sui soci