Sicilia | al via oggi congresso regionale Uil

C'è tempo fino al 10 maggio per prenotare il viaggio alla scoperta della Sicilia : Il fascino di Trapani, la tranquillità di Erice, la strada del Sale con Mozia e Marsala, San Vito lo Capo, Castellammare, siti archeologici di Segesta e Selinunte, Favignana ... spiagge incantevoli in ...

Corruzione - indagine tra il Belgio e la Sicilia : l’ex di Publitalia e quei bonifici dalla Romania all’eurodeputato La Via : dalla procura di Bruxelles è arrivato fino al tribunale di Sciacca, in provincia di Agrigento. Il motivo? Il giudice Michel Claise sta conducendo un’inchiesta per Corruzione, riciclaggio, abuso e falso. Un’indagine che parte dal Belgio, passa dalla Romania, e arriva fino in Sicilia. Dove alla fine spunta anche il nome di Giovanni La Via, europarlamentare di Forza Italia che però nega ogni coinvolgimento. A raccontare ...

Sicilia : imprenditoria giovanile - al via ‘We want you’ : Palermo, 26 apr. (AdnKronos) – ‘We want you’ è l’iniziativa, promossa dai presidenti dei Gruppi Giovani di Palermo di Confcommercio, Sicindustria Palermo e Ance – rispettivamente Giovanni Imburgia, Luca Silvestrini e Mario Puglisi – che punta ad approfondire i temi dell’imprenditoria giovanile e che sarà presentata oggi, alle ore 12, nella sede della Camera di Commercio. “è la prima collaborazione ...

Al via l'International Jazz Day Sicilia : Costituitasi nel 2015 come Comitato Giovani della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO con l'obiettivo di supportare le attività della Commissione nel campo dell'educazione, della scienza, ...

Pupi Siciliani - elicotteri radiocomandati e tanta magia in via La Loggia con l'associazione "Celpp" e il gruppo "M.R.N." : ... estraendo la sciabola e combattendo durante gli spettacoli. Un laboratorio diretto dal Maestro Salvo Bumbello, noto puparo, che costituirà solo uno dei tanti momenti dell'evento dal titolo "Voce del ...

Sicilia : al via seduta Ars per incardinare finanziaria : Palermo, 24 apr. (AdnKronos) – Dopo numerosi rinvii è iniziata la seduta all’Assemblea regionale Siciliana per incardinare la manovra finanziaria che deve essere approvata entro il 29 aprile. A prendere per primo la parola è stato il Presidente della Commissione Bilancio all’Ars, Riccardo Savona. Molto critico il deputato Luigi Sunseri del M5S: “Siamo in enorme ritardo, e oggi ci troviamo una legge di stabilitò che è ...

Sicilia : conclusi in anticipo lavori Anas su viadotto Morello - riapre Pa-Ct : Palermo, 24 apr. (AdnKronos) – Anas comunica che alle ore 19 di oggi “si concluderà l’intervento localizzato di manutenzione straordinaria di una soletta del viadotto Morello che, nella giornata di giovedì 19 aprile, aveva reso necessaria la chiusura dell’autostrada per i veicoli diretti verso Palermo lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania”. “Grazie all’impegno dell’impresa incaricata da Anas ...

Sicilia - al via l'International Jazz Day : previsti concerti ed eventi culturali tra Palermo - Catania e Siracusa : Numerosi gli appuntamenti promossi dall'Associazione Giovani per l'UNESCO nella sola giornata del 30 aprile: concerti, spettacoli, workshop e presentazioni che faranno risuonare tutta la penisola a ...

Sicilia : Ars - aula rinviata a domani per incardinare Finanziaria : Mancano infatti ancora alcuni documenti da parte dell'Assessorato all'Economia. 'La Ragioneria generale sta definendo gli ultimi ritocchi su questa complessa manovra che ha subito un incremento nella ...