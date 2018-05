Si chiama Sun l' unica donna nel politburo del Partito comunista cinese

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : ecco l’aggiornamento che corregge i problemi in chiamata : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus ricevono finalmente l'aggiornamento che risolve i problemi di stabilità in fase di chiamata. Non dovrebbe più capitare quindi che la conversazione si silenzi improvvisamente o che la voce arrivi a scatti L'articolo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus: ecco l’aggiornamento che corregge i problemi in chiamata proviene da TuttoAndroid.

Addio bug chiamata Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : decisivo l’aggiornamento XXU1ARD4 : Il bug delle chiamate ha smesso di tormentare gli utenti che nel tempo hanno deciso di puntare sui Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, grazie al fix contenuto nell'aggiornamento di aprile, più precisamente integrato nella serie firmware XXU1ARD4 del giorno 24 del mese appena conclusosi. Il disturbo, divenuto particolarmente noioso, non permetteva la regolare fruizione della voce del proprio interlocutore nel corso delle conversazioni telefoniche per il ...

Aggiornamento XXU1ARD4 sui Samsung Galaxy S9 Vodafone : problemi chiamata risolti? : Non rimangano indietro i Samsung Galaxy S9 e S9 Plus brandizzati Vodafone, reduci dall'avvio della distribuzione dell'Aggiornamento XXU1ARD4, con patch di sicurezza di aprile e presumibilmente predisposti per la correzione dei problemi di chiamata che stanno mandando in tilt gli utenti. Per chi non ne avesse fatta diretta esperienza, parliamo di quei disturbi che mettono nelle condizioni gli utenti, nel bel mezzo di una qualsiasi conversazione ...

Governo - Cottarelli : “Per me nessuna chiamata dopo le elezioni”. “Crescita? Preoccupato da ricette che puntano su deficit” : “I mercati finanziari sono al momento tranquilli e finché ci sarà crescita, rimarranno tranquilli. Ovviamente il ritardo nella formazione di un Governo comporta che non si possano prendere certe decisioni che dovrebbe secondo me essere prese per rendere più robusta l’economia italiana”. Così l’economista Carlo Cottarelli analizza lo stallo nella formazione di un nuovo Governo: “La semplificazione della burocrazia, ...

Caos attorno al Samsung Galaxy S9 : tra registrazione chiamate e problemi risolti : Sono giornate decisamente intense quelle di inizio maggio per tutti coloro che hanno deciso di puntare su un Samsung Galaxy S9 o un Galaxy S9 Plus nelle ultime settimane. Come tutti sanno, di recente è stata avviata la distribuzione dell'aggiornamento di aprile, utile per mettersi alle spalle un problema davvero fastidioso legato alle semplici chiamate effettuate o ricevute con il device. L'anticipazione ve l'avevamo già fornita qualche giorno ...

Problemi Samsung Galaxy S9 e S9 Plus con le chiamate : una soluzione oltre l’aggiornamento di aprile : Continuano persistenti i Problemi Samsung Galaxy S9 e S9 Plus con le chiamate il cui audio all'improvviso si blocca senza apparente motivo: non è la prima volta che affrontiamo la questione ed in effetti è necessario ora fare il punto della situazione sui casi italiani che si moltiplicano a ritmo della diffusione del telefono sempre più capillare. Il forum di supporto italiano parla chiaro: la presenza di un thread di oltre 40 pagine di ...

Samsung Bixby Speaker potrebbe essere in grado di riconoscervi ancor prima di chiamarlo : Secondo un recente brevetto Samsung, grazie ad una serie di sensori ed altrettanti diffusori intelligenti, un futuro "AI Speaker" della casa potrebbe essere in grado di rilevare la presenza di esseri umani nella stessa stanza! L'articolo Samsung Bixby Speaker potrebbe essere in grado di riconoscervi ancor prima di chiamarlo proviene da TuttoAndroid.

Samsung indaga sui problemi di ricezione e chiamata dei Samsung Galaxy S9 : Guai legali per Samsung, che in Israele di vede intentare una causa per i problemi di ricezione che sembrano affliggere Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus. L'articolo Samsung indaga sui problemi di ricezione e chiamata dei Samsung Galaxy S9 proviene da TuttoAndroid.

Videochiamate con AR Emoji su tutti i Samsung Galaxy? Sorpresa brevetto : Le AR Emoji hanno conquistato il cuore di tutti i possessori dei nuovissimi Samsung Galaxy S9 e a dire la verità sono molto attese anche da chi possiede smartphone più o meno recenti della fortunata serie del prooduttore. Ecco che ci troviamo di fronte ad una succulenta novità che riguarda proprio le emoticon animate, racchiusa in un recente brevetto che le vorrebbe impiegate addirittura nelle Videochiamate. Come funzionerà questa novità? Le ...

Samsung brevetta un sistema di videochiamate con AR Emoji : Un nuovo brevetto Samsung dimostra che la società sta lavorando ad un'applicazione progettata per un futuro smartphone Galaxy con una fotocamera 3D! L'articolo Samsung brevetta un sistema di videochiamate con AR Emoji proviene da TuttoAndroid.

Class-action contro i Samsung Galaxy S9 : galeotto il bug chiamate in Israele : Il bug delle chiamate continua a tormentare buona parte degli utenti che hanno deciso di portare a casa i nuovi Samsung Galaxy S9, tant'è che nel territorio israeliano sembra essere partita anche la prima Class-action contro il brand asiatico. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando di quei problemi alla base dell'assenza parziale o totale del flusso audio a margine di una qualsivoglia conversazione telefonica, che, nei casi più gravi, ...

Bug chiamate persistenti sui Samsung Galaxy S9 : l’aggiornamento di aprile non risolve : I nuovi Samsung Galaxy S9 hanno ricevuto l'aggiornamento con la patch di aprile, che si è concretizzato nella serie firmware XXS1ARD1, al momento diffusa solo nel mercato tedesco, a bordo dei modelli no brand, come ormai di consueto accade. Il pacchetto ha un peso generale di 60MB, cosa che ci induce a pensare si limiti a fare da tramite per l'approdo nel sistema operativo del top di gamma sudcoreano della sola patch di sicurezza del mese in ...

Vive per due settimane con la mamma morta in casa : “Mi aveva detto di non chiamare nessuno” : La donna - di 41 anni - ha vissuto per due settimane con il cadavere della madre, che è stato trovato oggi dai carabinieri in avanzato stato di decomposizione.Continua a leggere

Mattarella - ultima chiamata ai partiti : "Nessun progresso - governo o decido io su stallo" : A vuoto il secondo tentativo del Capo dello Stato di formare un governo: troppe le distanze e le schermarglie tra i partiti. Mattarella duro: "Momento delicato per il Paese, se non si sblocca lo stallo intervengo io"